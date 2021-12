Leichtigkeit des Seins in Stein in Baden

Unter dem Titel „Mein erstes Jahr“ hat der Künstler Arnold Reinthaler 2011 das erste Jahr dokumentiert, in dem er ausschließlich mit Kunst sein Geld verdiente, indem er sämtliche Kontobewegungen in kristallinen griechischen Marmor meißelte. Die Aktiva sind auf den Tafeln, die von der Form wie Miniatur-Goldbarren aussehen, hervorgehoben, die Passiva vertiefend graviert. Ein Auszug seiner Werke, unter anderem auch diese Arbeit, ist aktuell bis Ende Jänner 2022 in der Galerie Breyer zu sehen.

Ein Jahr Galerie Breyer in Baden

Der Galerist Christopher Lane hingegen hat das erste Jahr seit der Öffnung der „Schaufenstergalerie“ im November 2020 zwar visuell nicht so spektakulär dokumentiert, die Künstler, die er nach Baden brachte, sind jedoch richtig große „Namen auf der Szene“: Die international gefeierten Fotografen Gerd Ludwig (Hundertwasser Foto-Ausstellung bei Lane) sowie Freddy Langer (Schlafbrillen-Fotos von Stars), Rita Stern (mit dem überirdischen Nachtschwärmer-Zyklus) und Sandy Tomsits (u.a. mit der beeindruckenden Ophelia und den Space-Babys), alle kamen das ganze Jahr hindurch persönlich zu den Vernissagen in die Galerie und zu ihrem Badener Publikum.

Der aus Oberösterreich stammende Reinthaler ist dafür bekannt, sowohl Flüchtigkeiten, wie etwa den Schriftzug „Liebling, wie lange noch?“, somit auch die sogenannte Leichtigkeit des Seins, und ganz stark den Zeitbegriff, etwa eine Kategorisierung der 24 Stunden jedes einzelnen Tages in seinem Leben (unter anderem unterteilt in die Kategorien „Körperpflege“, „Arbeit“, „Kunstrezeption“) über Monate „zu Stein“ zu bringen.

Bevorzugt arbeitet er mit schwarzem Granit und reinweißem Marmor von der griechischen Insel Thassos. „Ich komme jeden Morgen wie der eigene Generalsekretär in das Atelier und beginne damit, Arbeitsprozesse weiter zu steuern. Auch als „long time recording“ mache ich in Stein genaue Aufzeichnungen meiner Tage, Wochen, Monate und Jahre“, sagt Reinthaler.

Bekannter Spruch: „Liebling, wie lange noch?“

Der gelernte Steinmetz absolvierte die klassische Bildhauerschule in Hallein bei Salzburg und studierte, statt den väterlichen Steinmetzbetrieb in Oberösterreich zu übernehmen, an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei dem großen Meister Bruno Gironcoli. Indem er Flüchtiges sowie Luftiges, etwa seine „Morgen werde ich...“ Sätze mit Plänen/Vorhaben für den nächsten Tag, die andere Menschen einfach nur so in den Tag hinein sagen, in einem schweren, für ihn anachronistischen, Medium wie Granit für die Ewigkeit festhält, werden sowohl im Künstler selbst als auch in seinem Publikum Reaktionen hervorgerufen.

Sie reichen von der Befreiung aus einem alltäglichen Selbstzwang bis zum Voyeurismus. „Mit den frechen, kleinen Sehnsüchten und Banalitäten des Lebens konterkariere ich augenzwinkernd den Todesernst, den der schwarze Granit als Material der klassischen Grabsteine mit ihrer Endlichkeit hat.“ Für Christopher Lane der nächste außergewöhnliche Künstler, der perfekt in die Galerie passt.