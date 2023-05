Ebreichsdorf: Gartenbistro im Rosenbauchs

Während der Schaugartentage am 20. und 21. Mai lud das Team rund um den Top-Gastronomen Karl Rosenbauch zu einem Gartenbistro im Rosenbauchs in Ebreichsdorf ein. Das Motto im Garten des Gourmetlokals lautete "Genießen, entspannen & plaudern", und viele Besucher nahmen dieses Angebot im großzügig und liebevoll angelegten Garten der Rosenbauchs gerne an. Neben den Köstlichkeiten aus der Küche von Zwillingsbruder Franz Rosenbauch wurden den Gästen auch ausgezeichnete Mehlspeisen und die "Lions Club Cocktail Bar" geboten.

Seit diesem Jahr ist der Garten des Gourmetlokals ein "Natur im Garten"-Schaugarten und kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Mit viel Engagement hat Karl Rosenbauch den liebevoll gestalteten Garten revitalisiert und zu einem Paradies für Hochzeiten, Feiern und Veranstaltungen gemacht.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.