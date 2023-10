Traiskirchen wird zu einer Theaterstadt

Das Ziel von Paul Barna ist klar: professionelles Theater in Traiskirchen zu etablieren. Das will der TV- und auch theatererfahrene Schauspieler aus Traiskirchen in Kooperation mit der Stadt Traiskirchen, dem Land Niederösterreich sowie zahlreichen lokalen Sponsoren und Helfern verwirklichen.

Auf der Bühne sollen professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler agieren, dahinter Kostümbildner, Licht- und Tontechniker, Designer, Friseure, Requisiteure und Visagisten. Von fesselnder Regiearbeit und Dramaturgie, packender Werbung und einer spektakulären Kulisse ganz zu schweigen, die irgendwo in der Nähe, am besten von einem echten Bühnenbildner gebaut werden sollte, damit sie sicher ist. Ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, dem ist sich auch dem Gemeinderat für Kulturinitiativen Robert Eichinger (SPÖ) sicher. Doch er ist überzeugt, dass das Projekt umsetzbar ist: „Nach zahllosen Besprechungen, Telefonaten und mit der Aktivierung von sowohl alten als auch neu geknüpften Vernetzungen, wuchs die Idee von der Traiskirchener Theaterproduktion, langsam aber sicher zu einer umsetzbaren Möglichkeit, um die bunt blühende Kulturlandschaft Traiskirchens mit einer weiteren Farbe zu bereichern.“

Dabei will das Ensemble rund um Barna gleich einen Klassiker auf die Bühne bringen: „Und dann gabs keines mehr“ - „And then there were None“ von Krimi-Queen Agatha Christie. Die Autorin selbst schuf zudem eine Bühnenfassung mit abweichendem Schluss, die 1943 verfilmt wurde. Der Roman ist mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Werk Christies.

Paul Barna, der Produzent und kaufmännischer Leiter des Projekts, übernimmt die Regie und bringt mit elf professionellen Schauspielerinnen und Schauspieler aus TV, Film und Theater, den düsteren Erfolgskrimi in sechs exklusiven Vorstellungen zum Leben. Sogar Ö3-Moderator Jürgen Pfaffinger bereichert das Spiel an einer essenziellen Stelle.

Bühnenbild und Kostümdesign kommen von Co-Produzentin und Inhaberin von BRICK BY BRICK PRODUCTIONS, Nikki Barna (Instagram: Isuforge), einer mehrfach preisgekrönten Kostümbildnerin und Requisiteurin (Rosenburg, Staatsoper), die ein zeitlich-authentisches Bühnenbild für die perfekte Atmosphäre erschaffen wird. Umgesetzt wird ihr Design von einem mehrfach erprobten Bühnentechniker des Wiener Reinhardt Seminars, sowie von Nikki und Paul Barna selbst, während professionelle Stylisten des lokalen Betriebs „Haar Lounge“ die Maske übernehmen.

Die Idee: Kunst gehört allen

Die Frage „Wieso und für wen wir das tun?“ lässt sich mit drei, recht klischeehaften Wörtern beantworten: „Kunst gehört allen! Vor allem ein Werk wie dieses, das bereits seit 1939 Millionen von Fans jeden Alters weltweit begeistert. Denn seien wir ehrlich: Ein toll geschriebener Krimi auf der Bühne, gespielt von akkurat gekleideten Profis vor einer atemberaubenden Kulisse ist ein viel zu schmackhafter Kultur-Cocktail um sich ein Event wie dieses entgehen zu lassen - weshalb es auch für jeden erreichbar sein sollte“, so Paul Barna.

Und damit das Vorhaben im Lichte dieser Philosophien verwirklicht wird, bekommt man nicht nur die limitierten Eintrittskarten um zehn Euro, sondern auch eine gehobene Abendveranstaltung mit kostenlosem Weinempfang am Tag der Premiere, samt Epochen getreuen Oldtimern vor der Tür. Dazu gibt es eine interessante Ausstellung im Foyer mit Schnappschüssen, Plänen und Zeichnungen über die Entstehung der Produktion, sowie Biografien über die Künstler und die Autorin des Buches selbst. Doch all dies ist nur der Anfang, denn die Idee ist, professionelles Theater dauerhaft in Traiskirchen zu etablieren.

Jungen Künstlern Chance auf eigene Inszenierung geben

Die Idee ist, jungen Künstlern mit modernen Vorstellungen aus den hoch angesehenen Schulen der Wiener Theaterszene eine Chance auf eine eigene Inszenierung zu bieten. Genauso sollen namhafte Künstlerinnen und Künstler in dieses Projekt involviert werden. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber dieses Vorhaben soll Zeit haben, um zu wachsen. Die Qualität muss auf jeden Fall passen, angestrebt wird ein Theaterprogramm jährlich, mit mehreren Inszenierungen, um Erwachsene und Kinder anzusprechen.

Das Stück wird am 10., 11. und 12. November in den Stadtsälen Traiskirchen, oder am 17., 18. und 19. November im Georg-Schütz-Saal in Oeynhausen aufgeführt. Kartenvorverkauf im Ristorante Pierino, Hauptplatz 19, 2514 Traiskirchen oder im Cafe Arkadia, Hauptplatz 17, 2514 Traiskirchen oder direkt an der Abendkassa.