46. Scheunenfest der FF Unterwaltersdorf

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen der Liveband EXIT 207, die mit ihrer Musik die Gäste zum Feiern und Tanzen animierte. Bei strahlendem Wetter genossen die Besucher am Sonntagvormittag das Frühshoppen in der Feuerwehrscheune und ließen sich anschließend das Mittagessen im idyllischen Garten schmecken. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festes war die Jugendblasmusik der Feuerwehr Hornstein zu Gast und sorgte für eine ausgelassene Stimmung.

Ein besonderes Highlight des Tages war die Überstellung des langjährigen Kameraden, Hauptlöschmeister Anton Lukas, in die Reserve. Anlässlich seines 65. Geburtstags wurde er gebührend geehrt. Für die jüngsten Besucher wurde ein ausgiebiges Kinderprogramm angeboten. Beim Zielspritzen, einem Hindernisparcours und anderen Geschicklichkeitsspielen konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen.

Besonders erfreulich war das Ergebnis der Tombola, bei denen über 1.000 Euro gesammelt wurden. Darüber hinaus wurden Eis- und Pizzagutscheine für die Feuerwehrjugend Unterwaltersdorf vergeben.