Streckensperre auf der Triestingtalbahn

Auch Bahnlinien brauchen in regelmäßigen Abständen immer wieder ein „Service“, ähnlich wie Autos. So auch im Bezirk Baden, wo auf der Triestingtalbahn seit 13. Mai bis 30. Juni umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Gleichzeitig wird der Bahnhof St. Veit/Triesting modernisiert. Dort wird ein neuer, barrierefrei erreichbarer Randbahnsteig mit Blindenleitsystem errichtet. Auch die gesamte Bahnsteigausstattung – Abfallbehälter, Beleuchtung, Lautsprecheranlage, Vitrinen etc. – wird erneuert.

Während der Intensiv-Bauphase ist die Bahnstrecke bis 11. Juni von Leobersdorf bis Weissenbach-Neuhaus gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

4-wöchiger Schienenersatzverkehr

Um die Arbeiten möglichst effizient abwickeln zu können, ist ein 4-wöchiger Schienenersatzverkehr zwischen Leobersdorf und Weissenbach-Neuhaus erforderlich. Aus beförderungstechnischen Gründen können jedoch Fahrräder in den Ersatzbussen nicht transportiert werden. Ein Fahrkartenverkauf findet in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nur dann statt, wenn keine derartige Kaufmöglichkeit in der angefahrenen Bahnstation möglich ist.

Die ÖBB weisen darauf hin, dass die Busse des Schienenersatzverkehres Richtung Leobersdorf um 17 Minuten früher abfahren. „Ihre Reisezeit verlängert sich um bis zu 16 Minuten. Anschlussverbindungen können nicht gewährleistet werden“, wird betont.

Es kann zu Lärm- und Staubentwicklungen kommen

Die Maßnahmen an der Schieneninfrastruktur werden laut ÖBB deswegen gesetzt, „damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gegeben“ und in weiterer Folge „ein sicherer und pünktlicher Zugbetrieb gewährleistet“ bleiben. Weiters heißt es: „Die ÖBB sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können.“ Über die Arbeiten sei auch eine Anrainerinfo versendet worden.

Infos Schienenersatzverkehr: Kursbuch (VU/MB2/FPL_KBP) / RenderDLL (oebb.at)

Der Schienenhobel im Einsatz. Foto: ÖBB

