Schlepper in Heiligenkreuz am Parkplatz gefasst

Er fiel auf, der Lkw am Schotterparkplatz: Bedienstete der Polizeiinspektion Alland bemerkten am 16. März dieses Jahres gegen 1 Uhr morgens ein türkisches Sattelzugfahrzeug auf einem Schotterparkplatz auf der B11 im Gemeindegebiet von Heiligenkreuz. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten eine beschädigte Zollplombe fest und griffen im Nahbereich des Lkw offensichtlich geschleppte Personen auf.

Internationaler Haftbefehl für Mittäter in Bulgarien

Die beiden Lenker des Lkw, ein 23-jähriger und ein 24-jähriger türkischer Staatsbürger wurden festgenommen. Bei den weiteren Erhebungen durch das Landeskriminalamt NÖ wurde ein 32-jähriger Mittäter in Bulgarien ausgeforscht. Ein daraufhin von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ausgestellter europäischer Haftbefehl wurde Mitte Mai in Bulgarien vollzogen, der Mann in Folge nach Österreich ausgeliefert. Das LKA NÖ konnte dieser Gruppierung zumindest acht Schlepperfahrten mit über 300 Geschleppten von Rumänien über Ungarn nach Österreich und Deutschland zuordnen.

Geschleppte Personen mussten furchtbare Zustände ertragen

Papierkisten sollten den Blick auf die geschleppten Personen verstellen. Foto: LPD NÖ

Die aufgegriffenen Geschleppten gaben an, dass sich durchschnittlich 40 Personen unter qualvollen Zuständen bei bis zu 20-stündigen Fahrten im Sattelanhänger befunden hatten. Dafür dürften sie bis zu 2.500 Euro bezahlt haben. Alle drei Beschuldigten verweigerten bei den Einvernahmen die Aussage und befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wiener Neustadt.

Landeskriminalamt will weiter Fokus auf Schlepperei und Menschenhandel legen

Das Landeskriminalamt gibt an, dass die massiven polizeilichen Maßnahmen – an den Grenzen, im Hinterland, im Ausland – Wirkung zeigen: Seit mehreren Monaten verzeichnet das BMI einen massiven Rückgang bei Aufgriffen von illegal Migrierten. Im Juni lag etwa die Aufgriffszahl mehr als 60 Prozent unter dem Vergleichszeitraum 2022, mit fortlaufender Tendenz. Bei der Zerschlagung der drei Schleppervereinigungen wurden auch Hintermänner festgenommen. Das Landeskriminalamt will den Fokus weiter auf Schlepperei und Menschenhandel legen und setzt dabei auch auf europäische Zusammenarbeit auf Schlepperrouten, etwa in Serbien und Montenegro sowie Ungarn.