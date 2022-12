Energiekosten als Todesstoß für Blumenparadies

Werbung

Es war sein Traum, ein Café zu führen, noch dazu eines, das weit über die Grenzen Badens bekannt ist.

Im März 2019 war es soweit, Gunnar Haberl wähnte sich am Ziel seiner Wünsche, als er das bestens eingeführte Café Lehner in der Badener Innenstadt übernahm.

Doch dann kam Corona und machte dem studierten Juristen einen Strich durch die Rechnung. „Wir durften auch im Lockdown öffnen, weil wir als Nahversorger eingestuft wurden. Das war zwar gut für den Verkauf, aber weniger gut, um gewisse Corona-Hilfen zu lukrieren“, sagt Haberl.

Doch wenn er jetzt daran denkt, was ihn an Energiekosten im Jänner erwartet, lässt ihn das Schlimmste erwarten. Dabei will er gar keine Hilfen oder Einmalzahlungen, „das einzige was ich will, ist einen fairen Strompreis“, sagt Haberl. Alleine der Betrieb der Verkaufsvitrine würde Haberl dann 9.000 Euro im Monat kosten. Nur ein Anbieterwechsel kommt im Moment auch nicht in Frage, „weil sowohl die EVN als auch die Wien Energie meinen, im Moment keine neuen Verträge abzuschließen“, erzählt der Firmeninhaber. Er sei nicht naiv an die Café-Übernahme herangegangen, „als Jurist bin ich es gewohnt, den Rechenstift anzusetzen. Aber mit den Preisen, die ab Jahresbeginn ins Haus stehen, da gibt‘s nicht mehr viel zu rechnen, weil Strom und Gas dann einfach für mich als Unternehmer unleistbar werden“, merkt Haberl an. Warum andere Unternehmer nicht aktiver werden und auf ihre Situation aufmerksam machen, versteht er nicht. „Ich habe auch nicht das Gefühl, dass vonseiten der Standesvertretung etwas kommt oder von der Wirtschaftskammer. Man fühlt sich einfach alleine gelassen.“

Anton Kerschbaumer hat die Reißleine gezogen

Alleine war Anton Kerschbaumer vom Blumenparadies Kerschbaumer in der Haidhofstraße nie. Seine ganze Familie hat stets mit angepackt, „anders wäre es schon lange nicht mehr gegangen“, sagt der Gärtnermeister und Bezirksfeuerwehrkommandant.

Auch sein Schwiegersohn und seine Tochter wären bereit gewesen, den Blumenhandel samt Gärtnerei zu übernehmen. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn am 31. Dezember öffnet Kerschbaumer sein Geschäft zum letzten Mal. Man spürt, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist und wie viele Emotionen mit diesem Thema verbunden sind. Doch naiver Träumer sei er auch keiner, sagt Kerschbaumer. „Ich kann Kopfrechnen, das habe ich immer gemacht. Ich weiß, was ich an Steuern und Sozialversicherung zu zahlen habe, für mich und meine Mitarbeiter. Aber wenn ich daran denke, was an Energiekosten im nächsten Jahr auf mich zukommt, das neun oder sogar zehnfache von dem, was ich jetzt zahle, dann muss ich einfach die Stopptaste drücken.“

Ein Gärtnereibetrieb sei eben energieintensiv. Schlechte Voraussetzungen, um Pelargonien selbst zu ziehen. Von Lilien, Tulpen und anderen Blumen wie es einst früher war, gar nicht zu reden. Auch die Voraussetzungen haben sich geändert: „Es hat eine schleichende Produktentwertung stattgefunden. Supermarktketten dürfen schon lange Blumen anbieten, nach der Qualität der Ware fragt niemand. Es erklärt auch niemand, wie die Pflanzen zu behandeln sind. Mit dem Ergebnis, dass die meist kein langes Leben haben.“

Für ihn kommen die von Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigten Energiehilfen für Betriebe zu spät. Ob es sich für Gunnar Haberl ausgehen wird, zeigt sich spätestens im Jänner.

Auch „Kleine“ wollen leben

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.