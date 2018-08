Bei den Bauarbeiten im Zuge der Neugestaltung des Wasserschloss-Innenhofs sind die Arbeiter zufällig auf einen alten Brunnen gestoßen: Das Bundesdenkmalamt datiert den Bau auf das Ende des 17. Jahrhunderts.

„Der Brunnen selbst ist als Pfahlbau ausgelegt und wurde später aufgemauert“, erklärt Gemeinderat Wolfgang Machain (PRO Kottingbrunn). „Glücklicherweise liegt der Brunnen in einem Bereich, der ohnehin in das Grünflächen-Ensemble integriert werden soll“, ist Machain erleichtert, dass keine größeren Neuplanungen durch die Entdeckung entstehen.

Zuallererst wurde der acht Meter tiefe Brunnen trockengelegt, schnell war klar, dass er vom Schlossteich aus gespeist wird. „Tatsächlich wurde er über all die Jahre auch unwissentlich von der Kulturszene genutzt – durch einen Wasseraustritt in der Betonplatte, die den Brunnen verschlossen hielt, wurden die Pflanzen gegossen. Man wusste nur eben nicht, dass das kühle Nass aus eben diesem historischen Brunnen gekommen ist“, lacht Machain.

Sitzmöglichkeit im Innenhof-Grünensemble

Der im Durchmesser zweieinhalb Meter große Brunnen soll nun teilversiegelt werden und eine weitere Sitzgelegenheit im neuen Wasserschloss-Innenhof bieten. „Eine Idee ist derzeit, durch Öffnungen die Möglichkeit zu bieten, auch in den Brunnen hineinzusehen“, verspricht Bürgermeister Christian Macho (ÖVP). „Wie auch im gesamten Bau des Wasserschlosses gilt hier, das Historische sichtbar zu erhalten“, führt er weiter aus. Der Innenhof selbst soll spätestens bei der Eröffnung des Adventmarktes im Dezember wieder für Besucher zugänglich sein. Die Arbeiten im Innenbereich des Wasserschlosses, das unter anderem auch die Musikschule beherbergen wird, dauern noch bis in das Frühjahr nächsten Jahres an. „Derzeit sind wir zwei Wochen unserer Bauplanung voraus“, ist Machain zuversichtlich.