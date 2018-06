Die Sanierung der Schlosskapelle im Schlosspark ist nicht nur für Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ), sondern auch für viele Bürger der Marktgemeinde ein Herzensprojekt.

Das stellten bereits sehr viele Bürger mit großzügigen Spenden mehrfach unter Beweis. In der Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung am vergangenen Dienstag wurden für die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Schlosskapelle in Pottendorf für Maßnahmen im Bereich Fassade, Dach und Innenraum insgesamt 90.000 Euro auf Vorschlag von VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen. Damit steht der geplanten Fertigstellung bis kommenden September nichts mehr im Wege. „Wir planen daher am 1. September ein großes Fest “, so Ortschef Sabbata-Valteiner.

Das Interesse der Bevölkerung ist jetzt schon sehr groß, wie eine Schlosskapellenführung des Bürgermeisters am letzten Sonntag mit über 250 Interessierten erneut unter Beweis stellte. „Die Beteiligung und Anteilnahme unserer Bürger ist spürbar groß und viele freuen sich schon, wenn ab Herbst in der Schlosskapelle Taufen oder Hochzeiten stattfinden werden“, so der Bürgermeister.