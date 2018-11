Zwar beginnt am 11. 11. nicht der Fasching, jedoch die Zeit, in der sich die Narren intensiv auf die Faschingszeit vorbereiten: So startete auch die Faschingsgilde Traiskirchen kürzlich traditionellerweise in diese Zeit - und zwar vor dem Rathaus in Traiskirchen. Mit dabei waren neben zahlreichen Besuchern auch befreundete Gilden.

In Vertretung von Bürgermeister Andreas Babler übergab Vizebürgermeister, Landtagspräsident außer Dienst Franz Gartner (SPÖ) dem Prinzenpaar Thomas III. und Claudia II. von Staplerburg den Rathausschlüssel. Anschließend fand die Segnung des Jungweins beim Heurigen Wustinger statt.

Die Narrensitzungen in Traiskirchen finden am 14., 15. und 16. Februar 2019, Beginn jeweils um 19.11 Uhr, statt. Der Narrenumzug geht am 23. Februar ab 14.11 über die Bühne, der Musicalabend am 13. April um 18 Uhr.

Ein Porträt des alten und neuen Prinzenpaares findet ihr in der kommenden NÖN-Printausgabe und im E-Paper!