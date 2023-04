Schmetterlingswiese von den Kindergartenkindern

Am Sonntag, 23. April, wurde von "Natur im Garten" der große Schmetterlingssonntag ausgerufen. Dabei war natürlich auch der "Natur im Garten" Schaugarten von Gastronom Karl Rosenbauch mit dabei.

"Wir hatten große Unterstützung von vielen Kindern des Kindergartens Sonnenschein, die mit mir gemeinsam eine Schmetterlingswiese eingesät haben", sagt Karl Rosenbauch. Den Kindern hat es sehr gefallen und sie waren mit vollem Einsatz dabei. Es wurde fleißig umgestochen, geharkt und gesät, sowie interessante Entdeckungen mit den Forschergläsern der Kinder gemacht.

Im Anschluss an die Gartenarbeit gab es natürlich auch eine Jause mit Kuchen und Getränken für die Kinder. "Wir freuen uns schon darauf, wenn in den nächsten Monaten die Wiese wächst und wir bald schon wieder zu Besuch kommen können, um die Schmetterlinge zu beobachten", merkt Kindergartenleiterin Petra Hietz an.

