Bürgermeisterwechsel in Enzesfeld/Lindabrunn

Wenige Wochen vor diesem Termin waren Franz Schneider und Stefan Rabl bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus zu Gast. Weiters Teil der Abordnung aus Enzesfeld-Lindabrunn: Vizebürgermeister Alexander Schermann (VP) und Amtsleiter Gregor Gerdenits.

Der scheidende Bürgermeister Franz Schneider blickte im Gespräch mit der Landeshauptfrau unter anderem auf deren Besuche in der Gemeinde, wie etwa beim Spatenstich für das neue Gemeindezentrum im Jahr 2018, sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Land zurück. Der designierte Bürgermeister Stefan Rabl stellte sich vor und sprach auch bereits einige zukünftige Projekte in der Gemeinde an.

Mikl-Leitner: „Zusammenarbeit ist mir ein großes Anliegen“

„Ich blicke gerne auf die hervorragende Zusammenarbeit mit Franz Schneider zurück und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Zusammenarbeit mit seinem designierten Nachfolger Stefan Rabl und dem bereits ,bewährten' Vizebürgermeister Alex Schermann (ÖVP), denn das Miteinander mit unseren Gemeinden ist mir ein großes Anliegen“, so die Landeshauptfrau.

„Mit 66 Jahren fängt das Leben an“

Franz Schneider freut sich schon auf den neuen Lebensabschnitt: „Es waren für mich 13 schöne, herausfordernde Jahre, die mir viel Freude gemacht und in denen wir alle viel erlebt, viel erreicht und viel geleistet haben. Irgendwann jedoch kommt die Zeit, um Adieu zu sagen. Ich werde in Zukunft mein Leben mit meiner Familie ohne Verpflichtungen sehr genießen.“

Er bedanke sich bei allen für die gute Zusammenarbeit und weiter: „Ich wünsche unseren Gemeindebürgern alles erdenklich Gute und meinem Nachfolger im Sinne der Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn sehr viel Erfolg und Freude für seine verantwortungsvolle Aufgabe.“

