Mit Highspeed durch die Internet-Galaxie

Mehr als 1.690 Haushalte wurden in Pfaffstätten im Rahmen des A1 Ausbauprogramms bereits an das größte Glasfasernetz Österreichs angeschlossen. Die Haushalte und Betriebe werden teils mit „Fiber to the Building“ (FTTB) und teils mit „Fiber tot he Home“ (FTTH) – Glasfaser bis ins Wohnzimmer versorgt.

Das Ausbaubauprojekt in Pfaffstätten wird in zwei Abschnitte unterteilt. In der Anfangsphase wird der südöstliche Teil der Gemeinde derzeit bereits ausgebaut. Der zweite Abschnitt umfasst den südwestlichen Teil Pfaffstättens – hier werden die Haushalte und Unternehmen 2024 an das Glasfasernetz angebunden.

Kainz ist überzeugt: „Leistungsfähige digitale Infrastruktur ist nicht nur für Unternehmen wichtig, mit Home-Office und der verstärkten privaten Nutzung von Internetdiensten wie Netflix & Co gewinnt sie auch in der Freizeit an Bedeutung. Mit dem Ausbau des A1 Glasfasernetzes wurden nun perfekte Voraussetzungen für die Versorgung mit hochwertigem Breitbandinternet geschaffen und Pfaffstätten hat mit diesem Standortvorteil ein zusätzliches Plus und bringt allen Pfaffstättnerinnen und Pfaffstättnern einen erheblichen Mehrwert“, ist Bürgermeister Christoph Kainz überzeugt.

A1 Breitbandbeauftragter Christian Vasak erläutert: „Mit der direkten Anbindung an das A1 Glasfasernetz stehen den angebundenen Unternehmen und Haushalten nun alle Möglichkeiten offen: Von Streaming über Online-Meetings & Co bis zum hochauflösenden Fernsehen - und das alles gleichzeitig. Mit Glasfaser sind den digitalen Ansprüchen keine Grenzen gesetzt. Davon profitieren die Pfaffstättnerinnen und Pfaffstättner genauso wie die Wirtschaft. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dass der Ausbau so gut voranschreitet“.