Die BAWAG/PSK versorgte bisher sehr viele Kunden in Berndorf und Hernstein mit ihren Bank- und Postdienstleistungen.

Große Aufregung herrschte in der Gemeinde gerade wegen der Schließung der Post.

Dann doch aufatmen auf allen Seiten: Die Firma Kral konnte als Postpartner gewonnen werden, die NÖN berichteten. Dass aber auch die BAWAG ihre Pforten in Berndorf schließen wird, kam jetzt doch für sehr viele ziemlich überraschend, denn per 1. April wird die Bankfiliale endgültig Geschichte sein. Die vier Angestellten werden in den Filialen in Baden, Bad Vöslau und Leobersdorf untergebracht.

Auto notwendig, um zur Filiale zu gelangen

Zahlreiche Kunden müssen dann längere Wegstrecken in Kauf nehmen, um zur nächsten BAWAG-Filiale zu gelangen. Wer nicht mobil ist, für den wird es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine ziemliche Herausforderung, um zum nächsten Bankbetreuer in Baden, Bad Vöslau oder Leobersdorf zu gelangen.

Viele Kunden der ehemaligen Volksbankfiliale in St. Veit wechselten nach der dortigen Schließung zur BAWAG nach Berndorf. Und nun stehen sie sozusagen wieder auf der Straße.

Völlig überrascht von der Filialschließung zeigt sich auch der Berndorfer Vizebürgermeister Kurt Adler (SPÖ): „Ich bin zutiefst betroffen über die Schließung der Bankfiliale, vor allem weil ja jetzt viele Kunden unversorgt zurückbleiben. Diese Maßnahme ist für mich vor allem deshalb vollkommen unverständlich, weil es sich hier in Berndorf um eine sehr gut frequentierte Filiale handelt. Ich hoffe nur für die Bankmitarbeiter, dass sie in einer anderen Filiale weiterbeschäftigt werden und diese Schließung für sie keinen Jobverlust bedeutet“.

Bis Redaktionsschluss langte keine Stellungnahme der BAWAG zur Schließung ein.