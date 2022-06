Baden feiert Party in Weiß

Werbung

Nach langem Warten findet nun endlich wieder „Baden in Weiß“, präsentiert von Sparkasse Baden & MTF Samsung, statt. Während am Freitag, 1. Juli, die lange Einkaufsnacht zum Shoppen mit Bühnenprogramm einlädt, wird am Samstag, 2. Juli, mit den Open Air Partys und Indoor Clubbings auf 10 Floors in 5 Locations gefeiert.

Ein besonderes Highlight am ersten Tag ist die School’s Out Party für Schüler mit kostenlosem Eintritt. Denn bereits am Freitag wird der Innenhof des Gymnasiums Frauengasse zum Party Hotspot für alle Jugendlichen ab 15 Jahren. Um das Schulende gebührend zu feiern, wird von 20 bis 2 Uhr zur Musik von DJ Lukemo und DJ 2 Hot getanzt. Unterstützt wird die School’s Out Party neben der Sparkasse Baden und MTF Samsung von der Fahrschule Steinmetz.

„Vor allem den Jüngsten wollten wir heuer etwas Besonderes bieten – nach den letzten zwei Jahren, in denen gemeinsames Feiern mit Freunden eine Seltenheit war, freuen wir uns umso mehr, eine ganz eigene Party auf die Beine stellen zu können!“

Die Mitveranstalter und Hauptverantwortlichen für die Clubbings, Oliver Pusswald (Magoo Entertainment), Roland Bartha (Mujiziek) und Dominik Gschiegl (HSG EVENTS), freuen sich bereits: „Vor allem den Jüngsten wollten wir heuer etwas Besonderes bieten – nach den letzten zwei Jahren, in denen gemeinsames Feiern mit Freunden eine Seltenheit war, freuen wir uns umso mehr, eine ganz eigene Party auf die Beine stellen zu können!“ Der Freitag punktet generell mit unzähligen Shopping-Aktionen in den Badener Geschäften. Für die passende Untermalung sorgen an beiden Tagen musikalische Höhepunkte auf mehreren Bühnen in der ganzen Stadt.

Alle Infos gibt es auf www.badeninweiss.at

