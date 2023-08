Auszeichnungen für herausragendes Engagement in Baden

Wie die NÖN bereits berichtet hat, veranstaltet(e) das Franz-Schubert-Institut unter der Leitung von Vreni Larsen nach 3-jähriger, Corona-bedingter Pause vom 3. Juli bis zum 6. August wieder den international äußerst anerkannten Meisterkurs „Poetry and Performance of the German Lied“.

Das Franz-Schubert-Institut ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Ausbildung hinsichtlich der Interpretation von Kunstliedern mit Sitz in Baden.

Dafür kamen fünf Wochen lang nicht nur herausragende Interpretinnen und Interpreten der Liedkunst als Lehrende nach Baden, sondern auch ca. 25 Studierende aus aller Welt. Junge Musiker, die alle ein Ziel vor Augen haben: Neben dem reinen Musikstudium auch die Atmosphäre hautnah kennenzulernen, aus der das Liedrepertoire entstanden ist.

Einen Monat lang wurde im Haus der Kunst in Baden am Kaiser Franz Ring 7 und in der Musikschule Baden am Pfarrplatz, geprobt und das Repertoire erweitert.

Die Stadtgemeinde Baden fördert gerne dieses Projekt, heißt es dazu nun in einer Aussendung. Der Bürgermeister lud daher vor ein paar Tagen zu sich ins Rathaus zum Empfang. In diesem Rahmen gratulierte Stefan Szirucsek Vreni Larsen für Ihr Engagement und überreichte ihr die Kaiser Friedrich Medaille in Gold. Der Stadtchef dankte besonders für den Einsatz, den sie für das Franz-Schubert-Institut und auch weit über die Grenzen der Stadt Baden leistet. Die Teilnehmenden sowie die Kursleiter waren gerne beim Festakt im Badener Rathaus mit dabei.

Ebenfalls die Kaiser Friedrich Medaille in Gold erhielt Elly Ameling, die bei diesen Meisterkursen von Beginn an mitwirkte. Überreicht wurde sie ihr von ÖVP-Gemeinderat Ernst Schebesta in Anwesenheit der Akteurinnen und Akteure der Schubertiade in Baden.

Das große Festkonzert findet am Sonntag, 6. August, um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden, Kaiser Franz Ring 7, statt.

Zur Geschichte der Schuberttage in Baden

Kulturwissenschaftler Max Deen Larsen (1943–2018) begründete 1978 eine Sommerakademie mit Meisterkursen, wo hochbegabten jungen Sängerinnen und Sängern aus aller Welt die Gelegenheit geboten wird, durch namhafte Liedinterpreten weitergebildet zu werden. Die Kurse dauern etwa fünf bis sechs Wochen und finden seit 1988 im Haus der Kunst in Baden statt.

Larsen legte großen Wert darauf, dass die Teilnehmenden einerseits sprachlich gecoacht werden. Wichtig war ihm aber auch, dass Experten die Hintergründe der vertonten Dichtungen, der Komponisten, der Textautoren und des ideengeschichtlichen und geistesgeschichtlichen Umfelds vermitteln.

Zu den von Larsen verpflichteten Lehrern gehörten u.a. Walter Berry, Hans Hotter, Irmgard Seefried, Erik Werba, Elisabeth Kalliana, Kieth Engen und viele mehr. Aktiv sind nach wie vor die Sopranistin Elly Ameling und der Bassist Robert Holl.

