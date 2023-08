Schulen in Baden und Bezirk sind für Start gerüstet

Am 4. September startet das neue Schuljahr. In der Stadt Baden werden 216 Kinder die Badener Volksschulen besuchen, 13 Schulen außerhalb der Stadt oder Privatschulen. Im neuen Schuljahr werden in Baden 38 Volksschulklassen und 3 Vorschulklassen geführt.

„Aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich sind die Integration von Schüler und Schülerinnen mit nicht deutscher Muttersprache und die Tatsache, dass auf Grund gesellschaftlicher Entwicklungen es immer mehr Schüler mit 'sonderpädagogischem Förderbedarf' (sozialen Auffälligkeiten) im Volksschulbereich gibt“, weiß ÖVP-Bildungsgemeinderätin Andrea Händler.

An der NÖ Mittelschule Baden werden zur Zeit 67 Schüler im Rahmen der Sommerschule aufs neue Schuljahr eingestimmt, informiert Direktorin Brigitte Gumilar. Die begonnenen Projekte, finanziert durch „100 Schulen - 1000 Chancen“, wurden in der Ferienzeit weiter umgesetzt. So habe etwa der „Rückzugsraum“ eine neue Farbe bekommen. Ein Schüler der letzten 4. Klasse wollte unbedingt noch einen „Fußabdruck“ hinterlassen und hat trotz Hitze das Geländer der Eingangsstiegen neu gestrichen.

Patrick Heinisch bei seiner Arbeit am Geländer der Mittelschule Baden in der Pelzgasse. Foto: privat

Bläserklassen als neues Musikangebot für Kinder

Auf den Schulbeginn freut sich auch LAbg. Elvira Schmidt, die Direktorin der NMS Hirtenberg. In ihrer Schule gebe es wieder Bläserklassen, „weil die Musikschule sehr teuer für die Eltern geworden ist und dank der Gemeinde können die Kinder gratis am Unterricht teilnehmen und bekommen von der Gemeinde das Instrument zur Verfügung gestellt“, sagt sie. Lehrkräfte habe sie genug, „obwohl wir unbedingt einen Physiklehrer brauchen würden, doch leider sind diese Fächer Mangelware“, bedauert sie.

Im BG/BRG Baden-Biondekgasse wird im Herbst am Sportplatz der große Ballfangzaun erneuert und Richtung Flamminggasse nach hinten versetzt, „damit es einen größeren grünen Wiesenbereich zur Erholung im Schatten gibt, denn es werden auch zwei Bäume gepflanzt“, erzählt Direktorin Birgitta Stieglitz.

Die langjährigen Schulversuche – Laptopklassen, Ethik in Oberstufe und Englisch mündlich alternativ bei der Reifeprüfung mit einem monologischen und dialogischen Teil – seien in den letzten Jahren ins Regelschulwesen übergeführt worden. „Wir sind stolz darauf, Vorreiter in diesen Bereichen gewesen zu sein“, sagt Stieglitz. Besonders freue sie sich auf das 160-jährige Schuljubiläum, das im Herbst gefeiert werde. Außerdem wird das 30-jährige Jubiläum der Schulbibliothek begangen, unter anderem mit einer Lesung am 9. November von Biondekgasse-Absolvent Mark Elsberg.

Im BG/BRG Baden-Frauengasse wurde im Sommer mithilfe einer professionellen Firma im Bereich der IT-Ausstattung gearbeitet, um die Internetverbindungen in den Klassen zu verbessern. „Das war notwendig, weil nun im kommenden Schuljahr alle Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse mit Notebooks ausgestattet sein werden“, sagt Direktorin Sonja Happenhofer. Ebenso wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Bild- und Tonqualität gesetzt. „Bauliche Sanierungen wie Erneuerung der Fassade werden aus terminlichen Gründen der beteiligten Firmen erst begonnen und im Herbst fertiggestellt werden“, berichtet sie.

Gleich zu Schulbeginn werden für alle Jahrgänge Workshops in den „Mental health days“ angeboten, um die psychische Situation der Schüler zu stärken. Für die sportorientierten 1. Klassen und jene ohne Schwerpunkt finden im September sogenannte „Kennenlerntage“ mit Übernachtungen statt, um den Kindern den Einstieg in eine neue Gruppe zu erleichtern. Für die kunstorientierten 2. Klassen der Frauengasse werden themenspezifische Workshops in der Steiermark organisiert.

Neue Schule in Baden als Vöslau-Expositur

Das BRG Bad Vöslau eröffnet im neuen Schuljahr seine Expositur in der Rohfeldgasse 22 in Baden. Das (Container-)Aufbauquartier ist fertig und wird als AHS Campus Baden geführt. Dieses dient als Übergangslösung, bis der geplante Neubau beim bis zum Jahr 2027 zu entstehenden Bildungscampus Baden fertiggestellt sein wird.

Die Expositur des BRG Bad Vöslau am Standort Baden. Foto: Andreas Fussi