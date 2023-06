Schulaufführungen Bisop Baden brachte Pension Schöller auf die Bühne

Ds BISOP-Theaterensemble mit Leiter Norbert Dex (l.). Foto: Andreas Fussi

D as BISOP-Theaterensemble unter der Leitung des Theaterpädagogen Norbert Dex brachte am Donnerstag, 25. Mai und am Freitag, 26. Mai im Kreativzentrum Theater am Steg „Pension Schöller“ erfolgreich zur Aufführung.

Besonders ansprechend erschienen der sichtliche Spielfluss und die Lebendigkeit der Inszenierung mit dem übergeordneten Thema „Die Menschen sehen oft, was sie zu wissen glauben“. Eine besondere Note verliehen ihrer Rolle Adrian Ilg als Philipp Klapproth, Celina Heidinger als Eugen, Jennifer Schöller als Direktorin Schöller, Desirée Szyszka als Josephine Krüger und Moritz Gombotz als Major a. D. Gröber, der zugleich tatkräftig bei den Proben und bei der Regiearbeit assistierte. Im Besonderen ist die Ensembleleistung hervorzuheben. Der Beifall des Publikums vermittelte den Eindruck, dass beide Aufführungen breite Zustimmung und Anerkennung fanden.