Gymnasium Don Bosco Unterwaltersdorf: Ganze Schule schwang Tanzbein

Schulsprecher Philipp Schmid, Direktorin Beatrix Dillmann, Hausdirektor Pater Hans Randa. Foto: Judith Jandrinitsch

Direktorin Beatrix Dillmann und Hausdirektor Pater Hans Randa sowie Schulsprecher Philipp Schmid begrüßten die zahlreichen Gäste. Der Ball war schon kurz nach Beginn des neuen Schuljahres restlos ausverkauft, das zeigt die Beliebtheit dieser Schulveranstaltung, der ohne die Zusammenarbeit der Salesianer Don Bosco, das Lehrerteam, die Schülerinnen und Schüler sowie der Elternverein und viele engagierte Helferinnen und Helfer nicht möglich wäre. Zu den Ehrengästen am Tisch von Pater Randa zählten Provinzial Pater Siegfried Kettner, Provinzsekretär Pater Otto Ledermüller, der ehemalige Direktor des Gymnasiums und als „Olympiakaplan“ bekannte Pater Bernhard Maier, Judith Hegedüs, die Geschäftsführerin des Schulvereins der Salesianer Don Boscos, Baumeister Philipp Sanchez de la Cerda mit seiner Frau Sonja.

Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler hatten den Weg zurück in ihre Schule gefunden, aus Maria Enzersdorf war Petra Slavik, die Direktorin des Sportgymnasiums Maria Enzersdorf gekommen. Auf der Tanzfläche zeigte der Leiter des Energiereferates der Stadt Baden, Gerfried Koch, ungewöhnlich viel Energie und traf auf einen Kollegen aus Studientagen, den Münchendorfer Gemeinderat Helmut Schume. Aus Münchendorf war auch die ehemalige Obfrau des Elternvereins Helene Milchram gekommen, auch sie beeindruckte mit ihrem Mann Wolfgang Milchram auf der Tanzfläche. Pater Simplice Tchoungang stellte sein Busprojekt in seinem Heimatland Kamerun in Ebolowa vor. Dafür hat er bereits alte Busse aus Österreich nach Kamerun gebracht. Mit diesen sollen Schulkinder sicher in ihre Schulen kommen - anders als bis jetzt mit dem Mototaxi, einem Moped, auf dem sehr viele Kinder sitzen und wo die Gefahr von schweren Verletzungen im Fall eines Unfalls sehr hoch ist.

Den guten Wein hatte der Obmann des Weinforums Thermenregion Heinrich Hartl aus Oberwaltersdorf mitgebracht. Nach der Mitternachtseinlage ging der Ball in eine fröhliche Party über, bei der die Coverband Lust für entsprechende Stimmung sorgte.