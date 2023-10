160 Jahre Gymnasium Biondekgasse in Baden

Die feierliche Eröffnung der damaligen Unterrealschule erfolgte am 22. Oktober 1863. Somit feiert das Gymnasium in der Biondekgasse heuer sein 160-jähriges Schuljubiläum. Alle Veranstaltungen stehen unter diesem Jubiläum, begonnen mit dem Gasslfest und dem Schulball am 7. Oktober.

Am Mittwoch, dem 18. Oktober, wird anlässlich des Jubiläums um 19. 30 Uhr eine große Festnacht veranstaltet, mit einem Streifzug durch die letzten 160 Jahre. Abwechselnd werden Texte zur Schulgeschichte und Musikstücke zu den einzelnen Jahrzehnten seit der Gründung vorgetragen. Die Schulverantwortlichen laden im Namen aller Schulpartner des BG/BRG Baden Biondekgasse herzlich dazu ein, das Fest gemeinsam zu feiern. Der Eintritt ist nur mit Platzkarte möglich, die im Sekretariat erhältlich ist.

Auch der Tag der offenen Tür für Kinder der 4. Klasse Volksschule und deren Eltern am 25. Oktober steht unter dem Eindruck des 160-jährigen Schuljubiläums. Von 8.30 bis 12.30 Uhr werden folgende Aktivitäten durchgehend angeboten: regelmäßige Schulhausführungen in Kleingruppen, diverse Mitmachstationen im ganzen Schulhaus, eine Schulhausstempelrallye. Zudem kann bei offenen Klassentüren in den Unterricht hineingeschnuppert werden. Dazu kommen Vorführungen im Festsaal. Die Lehrkräfte stehen zudem für Auskünfte und individuelle Fragen gerne zur Verfügung.

Direktorin Birgitta Stieglitz-Hofer und ihr Team laden wieder zum Tag der offenen Tür (am Foto im Jahr 2019). Foto: Andreas Fussi

Nach diesen Veranstaltungen geht es im Schuljahr mit vielen Aktivitäten rund um das 30-jährige Bibliotheksjubiläum weiter. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 9. November, die Lesung mit dem Biondekgasse-Absolventen Mark Elsberg, der sein neuestes Buch „Celsius“ vorstellt.

Zur Geschichte des BG/BRG Biondekgasse

1861 hatte die Gemeinde Baden beschlossen, eine 3-klassige Unterrealschule zu gründen. Am 16. März 1863 bewilligte der NÖ Landtag diesen Wunsch der Badener Bürger, eine Realschule führen zu dürfen. Im Juli wurde ein Übereinkommen mit der Stadt betreffend die Bezahlung von Schule und Lehrern geschlossen. Am 22. Oktober 1863 fand schließlich die feierliche Eröffnung der „selbständigen niederösterreichischen Landes-Unterrealschule“ statt.

Der Unterricht begann unter der Leitung von Josef Schramm im alten Schulgebäude neben der Pfarrkirche St. Stephan, einem Anbau am alten Theater, einschließlich des Nordteils der jetzigen Pfarrschule. Dem ersten Jahresbericht ist zu entnehmen, dass 51 Schüler die erste Klasse, 10 die zweite und 8 die dritte Klasse besuchten.

Einem Antrag der Stadt, die Schule als Gymnasium weiterführen zu dürfen, wurde stattgegeben und im nächsten Jahresbericht wird die Schule schon als „nieder-österreichisches Landes-Realgymnasium“ bezeichnet.

Im Mai 1867 zog man in die Räume des ehemaligen Augustinerklosters in der Frauengasse. 1881 wurde die Schule durch ein Obergymnasium erweitert und Ende Juni 1886 maturierten die ersten 10 Schüler.

1899 übersiedelte man in das neue Gebäude in der Biondekgasse. Die Sparkasse Baden trug dabei fast die gesamten Baukosten. Die Schule erhielt anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums des Monarchen den Namen „Kaiser Franz Josef Landes-Real- und Obergymnasium“. Einige Jahre später entstand in Baden ein Mädchen-Lyzeum und seitdem werden diese beiden höheren Schulen nach ihren Standorten – Frauengasse und Biondekgasse – benannt.