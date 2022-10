LFS-Lehrkräfte schließen Sozial-Hochschullehrgang ab

Sie sind nun bestens gerüstet die fachtheoretischen und fachpraktischen Gegenstände des Ausbildungszweiges „Sozialbetreuung im ländlichen Raum“ zu unterrichten.

„Vor drei Jahren startete der Ausbildungszweig ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ an den drei Landwirtschaftlichen Fachschulen Edelhof-Zwettl, Mistelbach und Warth. Daher war es notwendig Lehrkräfte für diesen speziellen Unterrichtsbereich auszubilden“, betont Bildungs- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei den Pädagoginnen, dass sie mit viel Engagement diese zusätzliche berufsbegleitende Ausbildung absolviert haben. Mit ihrer fachlichen Expertise stehen sie für einen qualitätsvollen Unterricht und stärken die Ausbildung im Pflege- und Sozialbereich“, so Teschl-Hofmeister.

Der Hochschullehrgang befähigt die teilnehmenden Lehrkräfte der Landwirtschaftlichen Fachschulen Edelhof-Zwettl, Hollabrunn, Mistelbach und Warth sowie des BIGS in Gaming in der Fachrichtung „Sozialbetreuung im ländlichen Raum“ fachtheoretische und fachpraktische Gegenstände der Sozialbetreuung zu unterrichten. Die Absolventinnen stehen für die Verbindung des Know-hows der Fachbereiche des Betriebs- und Haushaltsmanagements mit dem Wissen der Sozialbetreuung und nehmen so eine Schlüsselstelle als kompetente Vermittlerinnen zwischen den Ausbildungszweigen ein.

Durch eine breitgefächerte theoretische Ausbildung wurde Grundlagenwissen in den Bereichen Altenarbeit, Behindertenarbeit, Pflege und Beziehungsarbeit erworben. Zudem wurden Praktika in verschiedenen Sozialbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen, wie Altenheime, Hauskrankenpflege, Behindertenbetreuungseinrichtungen u.a. absolviert. Abschließend galt es eine Reflexions- und Portfolioarbeit zu verfassen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.