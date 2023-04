Mittelschule Traiskirchen: Mit EVN über Klima und Energie lernen

Die Schülerinnen und Schüler der 3b der Mittelschule Traiskirchen haben in zwei belebten Stunden viel über den Zusammenhang von Energie und Klima gelernt. Ausgehend vom eigenen CO2-Fußabdruck erarbeiten die Jugendlichen spielerisch, wie sie diesen durch sinnvolle Nutzung von Energie reduzieren können. Ein von der EVN eigens dafür entwickeltes Legespiel half ihnen dabei. Sie beschäftigten sich unter Anleitung der EVN Workshopleiterin Melanie Scheucher mit dem globalen und gerechten Fußabdruck und diskutierten darüber, wie sinnvolle Energienutzung aussieht.

Am Ende des Workshops nahm sich jede und jeder Jugendliche ein konkretes Ziel vor, um Energiesparen und Klimaschutz in den eigenen Alltag zu integrieren. Die Klasse befüllt dann ein EVN Plakat mit allen umgesetzten Maßnahmen und kann dieses an schulservice@evn.at schicken. So nimmt sie an der Verlosung von fünf EVN Eventtagen zum Thema Erneuerbare Energie teil. Schulen, die gewinnen, können sich auf den Ganztagesbesuch des EVN Schulservice-Teams mit seinen Erlebnis- und Mitmachstationen über Wasser-, Wind-, Sonnenkraft, Biomasse und menschliche Energie freuen.

Schüler der 3b während des Workshops. Foto: EVN

Der EVN Sprecher Stefan Zach ist begeistert, wie interessiert die jungen Menschen sind und wie wichtig ihnen Klimaschutz und erneuerbare Energie sind. „Seit vielen Jahren bringen wir jungen Menschen auf spielerische Weise das Thema Energie in all seinen Facetten näher – der sichere und bewusste Umgang mit Strom steht dabei im Mittelpunkt.“

Der kostenlose Workshop „Energie, Klima und ich“ ist für die 8. Schulstufe bestimmt, ein Termin direkt über die EVN Schulwebsite www.young.evn.at buchbar.

