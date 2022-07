Schwefelrave: Open Air Party auf der Trabrennbahn Baden

Lukas Schneider, Stadtrat Franz Schwabl, Jakob Berger sowie Stadträtin Angela Stöckl-Wolkerstorfer freuen sich auf das Schwefelrave am 16. Juli, das die Stadt mit 5.000 Euro unterstützt. Die beiden Veranstalter sind in Baden keine Unbekannten. Sie waren es, die etwa 2019 für den erfolgreichen Electro Advent am Hauptplatz verantwortlich zeichneten.

Foto: psb/sap