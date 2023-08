Wirbel um Käufe des Kottingbrunner Bürgermeisters

Der anonyme Brief eines „zornigen Bürgers“ macht derzeit die Runde. Auch die NÖN erhielt das Schreiben. Darin bringt der anonyme Verfasser seine Empörung und Bedenken über die Grundstückskäufe der letzten Jahre des Bürgermeisters Christian Macho (ÖVP) zum Ausdruck.

Macho wird vorgeworfen, sein Amt, sein Wissen als Anwalt und seine Position als Raiffeisen-Vorstand dazu genutzt zu haben, „sich persönlich zu bereichern“ und „in dubiose Grundstückskäufe in Kottingbrunn zu verstricken“. Er habe Gründe zu Preisen „weit unter dem Marktwert“ erworben, so ein Vorwurf. Die Spitze sei ein 14 Hektar großes Grundstück im Schlosspark, neben anderen Flächen und Wohnungen. „Als Bürger habe ich ein Recht darauf zu wissen, ob meine Steuergelder für solch zwielichtige Geschäfte missbraucht wurde und ob unser Vertrauen in die Gemeindepolitik missbraucht wurde“, schreibt der Briefeschreiber. Er sieht eine Parallele zum Fall von Grafenwörths Bürgermeister Riedl.

Gefordert wird eine „umfassende und transparente Untersuchung dieser Vorfälle in Kottingbrunn“, ob es zu Gesetzesverstößen gekommen sei und ob die Interessen der Bürger „bewusst hintangestellt“ wurden. Sollten sich die Vorfälle bewahrheiten, müsse der Bürgermeister zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es.

Die NÖN erreichte Bürgermeister Macho in seinem Urlaub und konfrontierte ihn mit dem Brief. Da die „absolut unbegründeten“ Vorwürfe ihn persönlich betreffen und schwer wiegen, übermittelte er eine ausführliche Stellungnahme dazu (siehe unten). Darin schreibt er unter anderem, dass er seit 34 Jahren in Kottingbrunn lebe und seit 2015 Bürgermeister sein dürfe. „Ich nehme diese Aufgabe mit vollem Einsatz, großer Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein für die Kottingbrunnerinnen und Kottingbrunner sowie die bestmögliche Entwicklung der Gemeinde wahr.“

Der Bürgermeister geht in die Offensive

Macho listet alle Anteile, die er in seiner Heimatgemeinde erworben habe, auf. Beginnend mit 2010, wo er eine Wohnung in der Hauptstraße gekauft habe, wo die Familie seit der Geburt der Kinder 2019 und 2020 zu viert wohne. Es folgte 2016 im Rahmen einer Insolvenz ein 718 m² großes Grünland-Grundstück mit altem Schwitzstall um 35.000 Euro in einem Bieterverfahren mit Versteigerung.

Nach der Geburt der Kinder habe sich der Wunsch nach einem Haus mit Garten aufgetan – 2021 konnte er einen ideellen Hälfteanteil eines gut 100 Jahre alten Objektes in der Schulgasse sowie ein nicht an das öffentliche Gut, welches aufgrund dieser Lage jedoch nicht bebaut werden kann, erwerben. Im Herbst 2022 habe sich der beabsichtigte Verkauf eines Grundstückes in der Schlossallee in Kottingbrunn herumgesprochen. Das dürfte der „zornige Bürger“ meinen. „Auf diesem, richtigerweise rund 1,3 ha großen, Grünland-Grundstück befindet sich ein rund 130 Jahre altes, stark sanierungsbedürftiges Gebäude der ehemaligen Galopp- und Hindernisrennbahn, welches als erhaltenswertes Gebäude im Grünland zu Wohnzwecken (wovon es einige in Kottingbrunn gibt) ausgewiesen ist“, erklärt Macho. Das Gebände dürfe nur saniert, nicht jedoch abgerissen werden. Da auch der Landschaftsteil erhaltenswert sei, dürfe nicht dazu gebaut werden. Dafür dürfte es mehrere Interessenten gegeben haben, unter anderem habe auch der Gemeinderat auf Initiative von Mandatar Himmer (Bürgerliste) ein Kaufangebot gelegt (199.125 Euro), Der Kaufpreis habe sich aber auf 600.000 Euro hinaufgesteigert. Er habe die Liegenschaft dann um 650.000 Euro erworben, was 48,97 Euro pro m² ausmache. Er beabsichtige das Gebäude zu sanieren, um darin mit der Familie zu wohnen. Der Erhalt des Grünraums sowie des alten Gebäudes sei ihm „ein besonderes Anliegen“. Um möglichen Widmungsspekulationen vorzubeugen, bekräftigt Macho, dass der gesamte Schlosspark Richtung Osten und somit auch diese Liegenschaft Grünland gewidmet bleibe. „Alle angeführten Liegenschaftskäufe habe ich aus privaten Überlegungen (...) getätigt“, schreibt Macho. „Nichts davon habe ich aus spekulativen Überlegungen heraus gekauft.“

Macho: „Habe privat stets höhere Preise bezahlt“

Exemplarisch fasst er in seinem Statement dann noch einige Grundstücksankäufe der Marktgemeinde Kottingbrunn der letzten Jahre, die federführend von ihm verhandelt wurden, zusammen. „Ich denke daraus ist gut erkennbar, dass ich als Bürgermeister der Marktgemeinde Kottingbrunn gewissenhaft und bestmöglich im Sinne unserer Gemeinde handle, wenn es darum geht Liegenschaften für Nutzungszwecke der Gemeinde zu erwerben.“ Und bezüglich der Marktwerte betont Macho, dass er privat stets „höhere Preise bezahlt habe“, als er in ähnlichen Fällen für die Gemeinde verhandeln konnte.

Macho betont, ebenso für die vom „zornigen Bürger“ angesprochene „Transparenz, Integrität und Ehrlichkeit“ zu sein: „Ich wünsche mir diese auch von diesem Bürger, welchen ich gerne zu einem persönlichen Gespräch einlade.“

Die Stellungnahme von Bürgermeister Christian Macho ungekürzt

Sehr geehrte Damen und Herren,

während meines Urlaubs mit meiner Familie hat mich über die NÖN-Redaktion am 6. August 2023 der angeschlossene Brief eines „zornigen Bürgers“ erreicht. Die darin erhobenen, jedoch absolut unbegründeten, Vorwürfe betreffen mich (und damit auch meine Familie) persönlich und wiegen derart schwer, dass ich hierzu gerne folgende Stellungnahme übermittle:

Ich wohne nunmehr seit rund 34 Jahren in Kottingbrunn. Seit 2015 darf ich Bürgermeister meiner Heimatgemeinde sein und muss entsprechender der NÖ Gemeindeordnung daher auch meinen Hauptwohnsitz in Kottingbrunn haben. Ich nehme diese Aufgabe mit vollem Einsatz, großer Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein für die Kottingbrunnerinnen und Kottingbrunner sowie die bestmögliche Entwicklung der Gemeinde wahr.

Da in diesem Schreiben private Grundkäufe meinerseits angesprochen sind und Mutmaßungen angestellt werden, ohne jedoch auf konkrete Grundstücke in Kottingbrunn einzugehen, erscheint es mir zweckmäßig alle Liegenschaften, an denen ich Zeit meines Lebens in meiner Heimatgemeinde Anteile erworben habe, zusammenzufassen:

Im Jahr 2010 habe ich eine Wohnung in der Hauptstraße in Kottingbrunn gekauft, welche wir zu zweit bezogen haben. Seit der Geburt meiner Kinder in den Jahren 2019 und 2020 wohnen wir dort zu viert. Im Jahr 2019 konnte ich in dieser Wohnhausanlage zusätzliche Stellplätze und einen Lagerraum erwerben.

Im Jahr 2016 habe ich im Rahmen einer Insolvenz ein 718 m² großes Grünland-Grundstück mit einem alten Schwitzstall um 35.000 Euro (entspricht 48,75 Euro pro Quadratmeter mit Gebäude) in einem Bieterverfahren mit abschließender Versteigerung erworben, an welcher zuletzt neben mir ein aus Wien stammender Verein teilgenommen hatte. Der Verkehrswert der Liegenschaft wurde von einem Sachverständigen mit insgesamt 8.200 Euro (entspricht 11,42 Euro pro Quadratmeter mit Gebäude) ermittelt, wobei der reine Grundstückswert gemäß Gutachten bei 4,59 Euro pro Quadratmeter lag. Zwei Jahre später gab es die Möglichkeit angrenzende Flächen dazuzukaufen. Diese habe ich um 7,96 Euro pro Quadratmeter erworben. Der Kaufvertrag wurde nach entsprechender öffentlicher Kundmachung von der Grundverkehrsbehörde genehmigt. Ich habe auf diesem Grundstück Obstbäume gepflanzt.

Nach der Geburt meiner Kinder in den Jahren 2019 und 2020 hat sich, wie bei vielen Eltern, der Wunsch nach einem Haus mit Garten aufgetan. Im Jahr 2021 konnte ich einen ideellen Hälfteanteil eines gut 100 Jahre alten Objektes in der Schulgasse sowie ein nicht an das öffentliche Gut oder über eine Dienstbarkeit an das öffentliche Gut angeschlossenes Grundstück, welches aufgrund dieser Lage jedoch nicht bebaut werden kann, erwerben. Nach der Übernahme Mitte des Jahres 2022 und während der Überlegungen zur Sanierung oder den teilweisen Abbruch des Bestandgebäudes hat sich im Herbst 2022 der beabsichtigte Verkauf eines Grundstücks in der Schlossallee in Kottingbrunn herumgesprochen.

Dieses Grundstück dürfte der „zornige Bürger“ meinen, wenn von einem Grundstück im Schlosspark die Rede ist. Auf diesem, richtigerweise rund 1,3 ha großen, Grünland Grundstück befindet sich ein rund 130 Jahre altes, stark sanierungsbedürftiges Gebäude der ehemaligen Galopp- und Hindernisrennbahn, welches als erhaltenswertes Gebäude im Grünland zu Wohnzwecken (wovon es einige in Kottingbrunn gibt) ausgewiesen ist. Das bedeutet, dass das Gebäude lediglich saniert, jedoch nicht abgerissen und neu gebaut werden darf. Darüber hinaus liegt es in einem erhaltenswerten Landschaftsteil gemäß regionalem Raumordnungsprogramm des Lands NÖ „Südliches Wiener Umland“ und zum Teil im Naturdenkmal „Schlosspark“. Die Errichtung zusätzlicher Wohngebäude ist daher nicht zulässig.

Für diese Liegenschaft gab es dem Vernehmen nach, mehrere Interessenten, worunter sich neben Landwirten offenbar auch Immobilienentwickler befanden. Auch der Kottingbrunner Gemeinderat beschloss im Dezember 2022 aufgrund eines Dringlichkeitsantrages von GR Himmer (Bürgerliste) über Antrag von GR Luksch (Grüne) ein Kaufanbot um 199.125 Euro (entspricht 15 Euro pro Quadratmeter) zu legen. In dieser Größenordnung dürften dem Hörensagen nach auch die Gebote einzelner Landwirte gelegen sein. Der Kaufpreis hat sich aufgrund der Gebote anderer Interessenten jedoch auf über 600.000 Euro hinaufgesteigert. Ich habe die Liegenschaft letztlich um 650.000 Euro (entspricht 48,97 Euro pro Quadratmeter) erworben. Der Kaufvertrag wurde nach entsprechender öffentlicher Kundmachung von der Grundverkehrsbehörde genehmigt.

Ich beabsichtigte das für Wohnzwecke als erhaltenswertes Gebäude gewidmete Objekt zu sanieren sowie umzubauen und mit meiner Familie zu bewohnen. Der Erhalt des Grünraums sowie des alten Gebäudes sind mir ein besonderes Anliegen und waren für mich die entscheidenden Gründe, derartig viel Geld für ein als Grünland gewidmetes Grundstück auszugeben, respektive zum überwiegenden Teil zu finanzieren.

Um möglichen Widmungs-Spekulationen gleich vorzubeugen: wenn es nach mir geht, soll der gesamte Bereich des Schlossparks vom Wasserschloss Richtung Osten und damit ebenso diese Liegenschaft auch in Zukunft als Grünland gewidmet bleiben. Abgesehen von meiner persönlichen Überzeugung, liegt dieses Grundstück, wie bereits angesprochen, zur Gänze in einem „erhaltenswerten Landschaftsteil“ eines regionalen Raumordnungsprogrammes und zum Teil in einem Naturdenkmal, womit Widmungsfragen ohnedies nicht in der Hand der Gemeinde liegen.

Alle angeführten Liegenschaftskäufe habe ich aus privaten Überlegungen, sei es in eine eigene Wohnung zu ziehen, einen Obstgarten pflanzen zu können oder ein Haus mit Garten und mehr Platz mit der Familie zu haben, getätigt. Nichts davon habe ich aus spekulativen Überlegungen heraus gekauft.

Der Vollständigkeit halber sei noch im Hinblick auf die im Brief angesprochenen „anderen landwirtschaftlichen Flächen“ erwähnt, dass ich die Idee der Bewirtschaftung eines eigenen kleinen Weingartens, die sich in mir nach dem Tod meines Vaters und dem danach erlangten Wissen meiner Weinbauern-Vorfahren verstärkt hat, mangels grundverkehrsbehördlicher Genehmigung ad Acta legen musste.

Neben der Darstellung meiner persönlichen Situation ist es mir auch ein Anliegen exemplarisch nur einige der Grundstücksankäufe der Marktgemeinde Kottingbrunn der letzten Jahre, die federführend von mir verhandelt wurden, zusammenzufassen:

Ankauf der Bauland-Liegenschaft für das „Senioren aktiv“ mit einer Fläche von 3.701 m² um 490.000 Euro (entspricht 132,39 Euro/m²) im März 2017

Erwerb einer 6.922 m² großen Grünland-Erweiterungsfläche des Schlossparks neben dem Naturspielplatz um 40.000 Euro (entspricht 5,78 Euro/m²) im September 2017

Ankauf der geräumten Bauland-Liegenschaft des ehemaligen 25-ers im Zentrum vor dem Wasserschloss mit einer Größe von 1.231 m² um 230.000 Euro (entspricht 186,84 Euro/m²) im März 2018

Erwerb einer als Grünland gewidmeten, 1 ha großen Teilfläche des ehemaligen Rennbahnareals beim Schlosspark um 21.200 Euro (entspricht 2,12 Euro/m²) im März 2018

Ankauf der Bauland-Liegenschaft für das „Junge Wohnen“ mit einer Fläche von 1.620 m² um 253.992 Euro (entspricht 156,79 Euro/m²) im März 2018

Ankauf einer 3.005 m² großen Betriebsgebietsliegenschaft für die Erweiterung der Feuerwehr und des Wirtschaftshofes um 126.210 Euro (entspricht 42,00 Euro/m²) im September 2018

Ich denke daraus ist gut erkennbar, dass ich als Bürgermeister der Marktgemeinde Kottingbrunn gewissenhaft und bestmöglich im Sinne unserer Gemeinde handle, wenn es darum geht Liegenschaften für Nutzungszwecke der Gemeinde zu erwerben.

Auch im Hinblick auf die im Brief angesprochenen Marktwerte ist damit ersichtlich, dass ich privat (von meinem erarbeiteten Einkommen) stets – zum Teil auch deutlich – höhere Preise bezahlt habe, als ich diese in ähnlichen Fällen für die Marktgemeinde Kottingbrunn (und damit für die Steuerzahler in Kottingbrunn) verhandeln konnte.

Ich habe mich bewusst für diesen offenen Umgang entschieden und bitte Sie, sich selbst ein Bild zu machen.

Wir leben leider offenbar in einer Zeit, in welcher Dinge einfach in den Raum gestellt und Anschuldigungen erhoben werden – und das Ganze auch noch in einer anonymen Form eines „zornigen Bürgers“. Jedem der mich bis dato persönlich darauf angesprochen hat, habe ich bereitwillig Antworten gegeben. Von manchen wurde ich mit einem Kopfschütteln bedacht, wie man nur so viel Geld für Grünland mit diesem alten Haus ausgeben kann, nachdem sie den Kaufpreis für das Grundstück in der Schlossallee gehört hatten.

Ich bin auch für die von einem anonymen „zornigen Bürger“ angesprochene Transparenz, Integrität und Ehrlichkeit und wünsche mir diese auch von diesem Bürger, welchen ich gerne zu einem persönlichen Gespräch einlade.

Für Rückfragen stehe ich gerne telefonisch unter 0676 / 51 56 100 sowie per E-Mail an christian.macho@kottingbrunn.gv.at zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Christian Macho