Motorradfahrer auf A3 gestürzt und schwer verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Fahrer am 17. Juni auf der A3 in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Autobahnauffahrt Ebreichsdorf Nord. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen und wurde von den Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf sowie dem Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 9 versorgt.

Anschließend wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf war ebenfalls im Einsatz, um das Motorrad von der A3 zu bergen.