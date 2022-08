Furth an der Triesting: Feuer im Wald

Werbung

In Seiltechnik geschulte Kräfte löschten am Felsgelände. Foto: FF Baden Weikersdorf /Georg Mrvka / Jakob Berger

An einem Felsgrat auf über 800 Höhenmeter im Waldgebiet von Furth an der Triesting brach vorigen Dienstag ein Brand aus. Knapp ein Hektar Waldboden des Schwarzkiefernwaldes, bei der sogenannten „Steinwand“, standen im alpinen Gelände in Flammen.

„Durch ein perfektes Zusammenspiel von Zivilpersonen und den Einsatzkräften konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden“ berichtet Stefan Schneider vom Bezirksfeuerwehrkommando. Vater und Sohn, die in diesem Bereich ein Waldgebiet besitzen, entdeckten den Brand, schlugen sofort Alarm und machten sich auf den Weg.

Gerade für die Fahrer war es eine extreme Herausforderung, um die tonnenschweren Einsatzfahrzeuge im alpinen Gelände nahe an die Brandstelle zu bringen. „Wenn man es nicht selber gesehen hat, würde man es gar nicht glauben, wo sie da gefahren sind“, würdigt Schneider. Für die letzte Wegstrecke mussten mehrere Schläuche verlegt werden.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Furth und Altenmarkt sowie der FF Thal aus dem Bezirk Wr. Neustadt, konnten Vater und Sohn wertvolle Hilfe leisten, um die Flammen einzudämmen. Sonst wäre laut Schneider die Brandfläche größer gewesen. Da auch brennende Baumteile in den Steilhang über der Felswand herabstürzten und weitere Brände auslösten, musste für diese Löscharbeiten die speziell geschulte Höhenrettungsgruppe der FF Baden Weikersdorf nachalarmiert werden. Als Brandursache wird von der Feuerwehr ein Blitzschlag in der Nacht davor vermutet.

Danke für den Einsatz!

