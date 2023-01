Bezirk Baden: Kultur hat Longcovid

Werbung

Die vergangenen drei Jahre waren schwierig für die Kulturbetriebe, wie für die Künstler. Besucherzahlen gehen zurück, sind noch lange nicht am Stand vor Corona. Was sagen Vertreter der Kulturleitbetriebe im Bezirk? Kann man das Vor-Corona-Level einholen?

Martina Malzer, kaufmännische Direktorin der Bühne Baden: „Erfreulicherweise konnten wir die budgetierten Erlöse im Geschäftsjahr 2022 bei weitem überschreiten“, man habe allerdings vorsichtig kalkuliert, und nur so konnte man 400.000 Euro mehr erzielen.

Martina Maler, Bühne Baden: „Wir sind nah dran am Vor-Corona-Niveau.“ Foto: zVg

Weil, „wir sind noch nicht am Vor-Corona-Level, aber nahe dran“, freut sich Malzer.

Vieles, was sich vor der Corona-Krise abgezeichnet habe, habe sich durch Corona verstärkt: „Wenn die Produktionen eine gute Mundpropaganda haben, dann kommen die Leute.“ Aber das Publikum entscheide sich immer kurzfristiger ins Theater zu gehen, oft habe man 14 Tage vor Produktionsstart noch kaum Karten verkauft, „da muss man Geduld haben“, weiß Malzer.

„Das Publikum ist vorsichtiger geworden, abwartender, man überlegt drei Mal, was man sich anschaut.“ Auch das für einen Theaterbetrieb so wichtige Abo gehe zurück, die Abo-Einnahmen garantieren allerdings einen wichtigen kalkulierbaren Finanzpolster: „Abos sind nicht mehr zeitgemäß“, deshalb habe man mit dem Wahlabo auf diesen Trend reagiert, „der schon vor Corona sich abzeichnete.“ Man setze deshalb verstärkt auf bekannte Stücke, wo man sicher sein kann, dass die Leute kommen. Und die „sicheren“ Blockbuster-Produktionen ermöglichen es wiederum, Kapazitäten für Raritäten zu schaffen: „Das ist ein Trend, den gab es schon vor Corona, alles was einen Namen hat, läuft gut.“

Nächsten 10 Jahre werden schwierig bleiben

Auch die kleineren Veranstaltungen im Max-Reinhard-Foyer liefen gut und sind meist ausverkauft, wenn man bekannte Namen zu Gast hat.

Wie den Schauspieler und Sänger René Rumpold, der die 100 Foyer-Sitzplätze leicht füllt: „Ich glaube, es wird 10 Jahre dauern, bis wir wieder dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben“, glaubt Rumpold. „Meine Lage ist keine schlechte, weil ich schon lage im Geschäft bin, aber viele junge Kulturschaffende haben Corona-bedingt den Job gewechselt und kommen wahrscheinlich nicht mehr retour“, mutmaßt Rumpold.

Da sehe er ein Long-Covid und einen Engpass beim Nachwuchs, weil „viele beginnen erst gar keine Schauspiel- oder Gesangsausbildung“, vermutet der Sänger, der zwar gut gebucht sei, sich aber mehr um Aufträge kümmern und sich wieder bei den Veranstaltern in Erinnerung rufen müsse.

Im Congress Casino Baden, CCB, sei man ebenfalls noch weit vom Vor-Corona-Stand entfernt. Die Buchungslage sei abhängig von den Künstlern, die im CCB auftreten. Kulturmanager Florian Bendl berichtet: „Bekannte Künstler tun sich leichter, besonders beim Kabarett.“ Aber man sehe in allen Bereichen, ob Kabarett oder Konzerte, einen leichten Aufwärtstrend.

Außerhalb Badens ist die Kulturszene Kottingbrunn eine wichtige Bühne. Kulturszenen-Chefin Irene Künzel sieht auch den Trend, dass die bekannten Namen sich besser und schneller verkaufen: „Ich weiß immer, welche Veranstaltungen gut gehen, es wird aber immer später reserviert“, so Künzel, trotzdem „geben wir allen eine Chance, das ist unser Auftrag.“ Man habe allerdings den kommenden Spielplan so kalkuliert, dass „wir auch mit weniger Besuchern finanziell auskommen.“

Ein Vor-Corona-Niveau habe man allerdings noch lange nicht erreicht, „15.000 Besucher hatten wir vor Corona, 2022 waren es 8.000.“

Kristina Sprenger, Obfrau des Vereins Theaterfest NÖ und Intendantin der Bühnen Berndorf hat während der Krise versucht, einen halbwegs normalen sommerlichen Spielbetrieb zu ermöglichen. „Das Jahr 2021 war mit sehr viel Planung verbunden, 2022 hat uns an den Rand unserer Kräfte getrieben, aber wir konnten eine gute Auslastung erzielen“, berichtet Sprenger. Das Publikum hielt somit Berndorf die Stange.

Der Ukraine-Krieg habe dann noch ein Schäufelchen mehr dazu beigetragen, dass die Situation angespannt bleibt: „So sind zum Beispiel die Preise für Holz stark angestiegen, Holz brauchen wir aber für die Bühnenbilder, einfach alles wurde teurer“, beklagt die schauspielende Intendantin.

Stücke auswählen, die für Lacher sorgen

Das Publikum wolle lachen und sich unterhalten, „der Mensch hat ein großes Bedürfnis nach gemeinsamen kathartischen Erlebnissen, die Leute wollen gemeinsam lachen und sich freuen, das kann auch eine Pandemie den Menschen nicht austreiben“, meint Sprenger.

Kristina Sprenger: „Großes Bedürfnis nach Erlebnissen.“ Foto: zVg

Nicolas Hold, Geschäftsführer der HSG Event GmbH, die Advent im Park oder „stadt:kultur“ veranstaltet, schaut besorgt in die Zukunft: „Wir sind noch lange nicht auf Vor-Corona-Niveau, zwei Drittel meiner Mitarbeiter sind weg, wir haben echte Probleme, die Finanzierung macht uns zu schaffen, wir kämpfen mit Besucherrückgängen.“ Es sei schwer, „die Gäste retour zu gewinnen“, man bleibe lieber zu Hause, da habe man alles. „Wenn du heute 20 Prozent Minus machst, ist es schon eine Positivmeldung“, das sei Zweckoptimismus, „wir machen die gleichen Veranstaltungen wie vor Corona, nur mit weniger Leuten, die Stimmung ist nicht positiv.“

