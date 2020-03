Baden: Drei Fahrzeuge brannten im Parkdeck .

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Baden: Drei VW Bus Transporter, die gleich neben der Auffahrtsrampe im Parkdeck Zentrum Süd (Braitnerstraße) geparkt waren, standen am Mittwoch kurz nach 8 Uhr Früh in Flammen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.