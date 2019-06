Dabei geht es aber nicht nur ums Schwimmen in den Abendstunden,

geboten wird viel mehr: So gibt es im „Strandcafe“ und der „Pizza & Pasta-Taverne“ Live-Musik von Dr. Jazz. In der „Milchbar“ wird gegrillt und sommerliche Cocktails werden serviert. Die Musik wird zum Abchillen einladen.

Ab 21 Uhr öffnet auch die „Zone 30“ für die Nachtschwimmen-Afterparty die Pforten. Frei nach dem Motto „geschüttelt und gerührt“ gibt es dann alle Cocktails um nur 6,50 Euro. Und es darf bis in die frühen Morgenstunden abgetanzt und gefeiert werden.

Sollte es am Abend Schlechtwetter geben, wird die Veranstaltung im Bad abgesagt.