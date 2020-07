Schwimmen und Radfahren, das ist auch heuer wieder bei den Herbstevents der Tri Runners Baden möglich.

Den Auftakt bildet das Herbstschwimmen am 29.August im Thermalstrandbad Baden. Die Veranstaltung geht in diesem Jahr bereits in die neunte Auflage. Es kann sich jeder - vom Hobbyschwimmer bis hin zum ambitionierten Mastersschwimmer – über 50 Meter Kraul, 50 Meter Brust, 100 Meter Kraul, 100 Meter Brust und 400 Meter Kraul versuchen, wobei der Spaßfaktor im Vordergrund stehen soll.

Beim Einzelzeitfahren am 26. September gilt es die Strecke von Großau auf den Zobelhof – 10 Kilometer mit 300 Höhenmetern – möglichst schnell zu absolvieren.

Der Start erfolgt im Minutentakt. Anmeldung und weitere Infos bezüglich der Events unter www.trirunnersbaden.at.