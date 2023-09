Bad Vöslauer Gipfel der Theaterzauberinnen

Fünf von sechs Veranstaltungen fanden in dieser Schwimmender-Salon-Saison im Thermalbad Vöslau statt. Bei der letzten Lesung trafen in einer fiktiven Begegnung Isadora Duncan – Sona MacDonald – und Maria Callas – Maria Happel – in einer Inszenierung von Festival Intendantin Angelika Hager aufeinander.

Schon bei den Leseproben war Maria Happel so gerührt von den Dramen der Maria Callas, dass „mir echt die Tränen kamen.“ Und Sona MacDonald hatte ihre Tänze als Isadora Duncan mit einem Choreographen einstudiert: „Diese Frau ist für mich der Inbegriff von Freiheit und Furchtlosigkeit.“ Hager hatte sämtliche Biografien und Zeitdokumente der beiden Legenden studiert und daraus eine fiktive Begegnung der Jahrhundert-Sängerin Callas und der Tanz-Revolutionärin Duncan nach ihrem Tod im Himmel gestaltet.

Stilgerecht ließ man die letzte Vorstellung des Salons bei Champagner ausklingen, denn Duncan war auch dafür berühmt, dass sie ihre Garderoben zu Champagner-Bunkern umgestalten ließ.

Sona MacDonald hat sich den roten Schal, der Duncan bei einer Cabrio-Spritztour mit knapp 50 das Leben gekostet hatte, originalgetreu anfertigen lassen. Foto: Cedrick Kollerics