„Jedermann Remix“: Publikum sprang aus den Stühlen

Philipp Hochmair, der eben die neue, auf ihn zugeschnittene ZDF-Serie „Der Geier” in Bad Gastein abgedreht hatte, führte in Bad Vöslau Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes am Freitag, 11. August auf. Der Musiker und Producer Kurt Razelli untermalte die Performance mit bombastischen Soundwolken und rasend aufeinander folgenden Videoclips.

Kurios: Razelli tritt stets mit Schwarzenegger-Maske vor sein Publikum -und nicht einmal Philipp Hochmair, der mit ihm seit der Pandemie intensiv zusammenarbeitet, kennt seine wahre Identität ...

Philipp Hochmair glänzte in seiner Paraderolle. Zusätzlich spielte er alle Nebenrollen. Das Publikum johlte und sprang klatschend aus den Stühlen, als Hochmair von den Engeln abtransportiert worden war und danach (diesmal bekleidet) in das mit Mineralwasser gefüllte Becken hechtete. Handtücher lehnte er danach ab: „Mir ist nach dem Auftritt so unfassbar heiß”, sagte er.

Wie schon Tradition, sprang Philipp Hochmair nach seinem Auftritt in das mit Vöslauer Mineralwasser gefüllte Becken. Foto: Alex Felten

Hochmair gehört „zur DNA des Schwimmenden Salons“

Die Intendantin des „Schwimmenden Salons“, Angelika Hager, hatte Hochmair als den „Jedermann der Herzen” angekündigt, schließlich war er vor einigen Jahren über Nacht am Salzburger Domplatz für den erkrankten Tobias Moretti eingesprungen - und begeisterte mit seinem Auftritt.

Hochmair ist seit Anbeginn des Bad Vöslauer Festivals vor 12 Jahren Fix-Künstler im „Schwimmenden Salon“: „Seine Performances haben wesentlich zur DNA des Schwimmenden Salons beigetragen”, sagt Hager, „am Anfang waren manche schockiert, doch jetzt sind nahezu alle enthusiasmiert.”

Bei Krautsuppe und Eismarillenknödeln klang der Abend traditionell in der „Kabane 21”aus, wo Kurt Razelli seinen letzten YouTube-Geniestreich, den Song „Ich muss siegen!“ präsentierte. Die Parodie auf toxische Männlichkeit zeigt Hochmair in einer mit Orden behangenen Militäruniform, der auf der Couch liegend von einem relativ gelangweilten Matthias Strolz im Part des Psychiaters therapiert wird. Razelli arbeitet gerade an einem neuen Album mit dem ehemaligen NEOS-Chef.

Der letzte Programmpunkt des Schwimmenden Salon 2023:

31. August: „Man bringe den Champagner” – eine fiktive Begegnung zwischen Isadora Duncan und Maria Callas: Sona McDonald, Maria Happel.

„Man bringe den Champagner” nennt Intendantin Hager die fiktive Begegnung zweier Jahrhundert-Künstlerinnen, der Tanzgöttin Isadora Duncan, und der „Diva assoluta” Maria Callas, bei der die Künstlerfreundinnen Sona MacDonald und Maria Happel endlich wieder aufeinander treffen.

Beide feierten mit der Hommage an die Freundschaft von Marlene Dietrich und Edith Piaf „Spatz und Engel” Triumphe. „Es sind Emanzipationsgeschichten von zwei Frauen, die nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in ihrem Freiheitsdenken und ihrer Selbstbestimmung einzigartig und ihrer Zeit weit voraus waren”, sieht Sona MacDonald dem Projekt mit Spannung entgegen.

Beginn ist um 20.30 Uhr. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung und der Ticketpreis wird rückerstattet (kein Ersatztermin). Tickets an der Kassa des Thermalbades Vöslau oder über https://www.noen.at/ticketshop