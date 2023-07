Rekordbesuch beim Leesdorfer Feuerwehrfest

Das Team der FF Baden-Leesdorf hatte am Wochenende mit einem bemerkenswerten Speisen- und Getränkeangebot und schwungvoller Musik die optimalen Voraussetzungen für ein großartiges Fest geschaffen und die Besucher kamen in Scharen, um die Gastfreundschaft der Florianis zu genießen.

Nach dem offiziellen Bieranstich durch Bürgermeister Stefan Szirucsek wurde im geselligen Ambiente gefeiert, wobei der Kommandant der FF Baden-Leesdorf, Christoph Charwat mit Christoph Kainz, Helmut Hofer-Gruber, Peter Gerstner und Christoph Degu, einem Feuerwehrmann aus Hessen / Hasselroth, gleich vier Landtagsabgeordnete begrüßen konnte.

Bemerkenswert: Der Gast der Partnerfeuerwehr aus Deutschland hatte die 800 Kilometer lange Strecke mit dem Fahrrad zurückgelegt und dabei größtenteils in Feuerwehrhäusern übernachtet.

Mit dabei beim Feuerwehrfest waren auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und dem öffentlichen Leben sowie natürlich aller Badener Feuerwehren.

Am letzten Tag des Jubiläums-Feuerwehrfest war der Hauptpreis der Verlosung ein Reisegutschein in Wert von 500 Euro vom Reisebüro TUI. Gewonnen haben diesen Familie Halilovic aus Baden. „Danke an alle, die zum Erfolg des 30. Leesdorfer Feuerwehrfest beigetragen haben“, freut sich Kommandant Christoph Charwat.