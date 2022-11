500 Gäste bei Tourismusempfang in Baden

Werbung

„Der Wienerwald ist seit jeher Schauplatz historischer wie kultureller Ereignisse und Sehnsuchtsort der Menschen. Das stellen wir in diesem Jahr besonders in den Mittelpunkt, in dem wir 100 Jahre souveränes, eigenständiges Niederösterreich feiern aber auch 150 Jahre Rettung des Wienerwaldes. Zwei Jubiläen, die Anlass geben danke zu sagen, für all das was im und um den Wienerwald geschaffen wird", sagte die Landeshauptfrau.

Folgendes zählte sie auf: " Vom Naturschutz, über die Kulinarik bis hin zu Veranstaltungen wie dem Fotofestival La Gacilly Baden Photo oder den Weinfesten in der Thermenregion. Maßgeblich zum Erfolg des Wienerwaldes tragen aber vor allem unsere Wirtschafts- und Tourismusbetriebe bei, auf die wir besonders stolz sind. In Spitzenzeiten freuen sich die Touristikerinnen und Touristiker über 1,7 Millionen Übernachtungen und 9,3 Millionen Ausflüge im Jahr“, konstatierte Johanna Mikl-Leitner.

Besonders großes Potenzial sehe sie im Bereich des Seminar- und Tagungstourismus dank der Nähe und guten Anbindung zu Wien.

Danninger: Nächtigungen steigern als Ziel

Für die kommenden Jahre haben man sich in Niederösterreich das Ziel gesetzt, die Nächtigungen deutlich zu steigern, sagte Landesrat Danninger. "Mit zielgerichteten Maßnahmen wie einem Fördercall und einer gezielten Investoren-Ansprache wollen wir dazu beitragen, dass 4.000 zusätzliche Gästebetten in den kommenden fünf Jahren entstehen, viele davon auch im Wienerwald“, so der Tourismuslandesrat. Besonders hebt er das Potenzial des Wienerwalds im Bereich Radfahren und Wein-Tourismus hervor.

„Die Aufbruchsstimmung ist in der Tourismusregion Wienerwald greifbar, die Begeisterung innerhalb des Tourismusnetzwerks spürbar, wenn es um die Entwicklung neuer Konzepte, das Fortschreiben von Innovationen oder die bereits bestehenden Besonderheiten vor der eigenen Haustüre geht, die es zu entdecken und vermitteln gilt“, ist auch LAbg. Christoph Kainz (ÖVP) überzeugt.

Den Zusammenhalt der Tourismusbetriebe und ihrer Partner freute auch Mario Pulker als Fachgruppenobmann der Gastronomie, der als Sprecher für Hotellerie und Gastronomie davon überzeugt ist, „dass kaum eine Branche ihre Kräfte so stark zu bündeln weiß, wie die Touristiker im Gleichklang mit den Destinationen.“

Freude beim Tourismus-Chef über Zuspruch beim Empfang

Welche Projekte die Destination Wienerwald Tourismus heuer aufzeigen konnte und wie die gemeinsame Arbeit mit den Partner-Betrieben in Angriff genommen wurde, beleuchtete Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Michael Wollinger, der den gemeinsamen Austausch als einer der Erfolgsfaktoren nennt. „Es freut mich ganz besonders, dass der Tourismusempfang so einen Zuspruch erhalten hat und so viele Gäste ins Casino Baden gekommen sind – es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit, wofür ich sehr dankbar bin. Wir sind für das kommende Jahr gut vorbereitet, um die Destination und ihre Angebote noch intensiver bewerben zu können."

Szirucsek: Fotofestival beflügelt Touristiker

Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP), gleichzeitig Vorsitzender der Generalversammlung von Wienerwald Tourismus ist davon überzeugt, „dass man große Etappenziele nur gemeinsam erreicht. Als Beispiele dafür nennt er in der Welterbestadt Baden das Festival La Gacilly Baden Photo, das jährlich den Vorjahresrekord einstellt und Badens Touristiker ebenso wie die Gastronomie, die Kunst aber auch die Gesellschaft beflügelt." Der Wienerwald Tourismus sei hier "ein ganz wesentlicher Partner, der dies charmant nach außen trägt und als Bindeglied nach innen fungiert“, sagte Szirucsek.

Im Anschluss stand der gemeinsame Austausch und das Netzwerken im Sinne der Region im Mittelpunkt des erfolgreichen Tourismusempfangs in Baden.

