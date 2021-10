Fahndung nach Polizeibeamten unter Mordverdacht läuft: Auto gefunden

Die Fahndung nach einem 44 Jahre alten Polizeibeamten, der im Verdacht steht, seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) getötet zu haben, hat am Donnerstag angedauert. Sein Auto wurde im Bezirk Bruck gefunden.

APA / NÖN.at Aktualisiert am 21. Oktober 2021 | 09:56