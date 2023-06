Vor kurzem fand zum wiederholten Male der "Große Preis vom Kanalberg" in Pottendorf statt. Das Seifenkistenrennen wurde von Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner, Vizebürgermeister Gerd Kiefel und dem Team des TSV organisiert. Insgesamt nahmen 19 Starter in vier Altersklassen mit teilweise aufwendig selbst gebauten Seifenkisten an dem Rennen teil und fuhren mit ihren Gefährten den Kanalberg hinunter.

Neben dem Rennen war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, und die Kinder erfreuten sich an einer Hüpfburg als Attraktion. Nach dem Seifenkistenrennen startete ein Bobbycarrennen mit weiteren 30 Teilnehmern. Für jede Menge Spaß und Unterhaltung war bestens gesorgt, und die Teilnehmer waren sich sicher, auch im kommenden Jahr wieder an den Start zu gehen.