Carola Munz öffnete für die NÖN ihr Atelier in Alland

Carola Munz, eine sympathische junge Mutter von zwei Kindern, arbeitet in ihrem Atelier unermüdlich an schönen, geschmackvollen Deko- und Geschenkartikeln. Am 25. November ab 14 Uhr wird die Kunsthandwerkerin ein Selbstbedienungshäuschen in der Plattenwaldgasse 434 in Alland eröffnen.

Carola verwendet hauptsächlich Naturmaterialien, Holz, getrocknete Blumen und Gräser. Für Nikolaus und Weihnachten produziert sie schon fleißig Stiefel zum Befüllen und Krippen auch bedruckte T-Shirts, Geschenktaschen, Geschirrtücher und Kissen stehen nach Kundenwunsch am Programm.