Sensation durch Maria Raisenmarkter Feuerwehrfrauen

Am Samstag fand in Linz die Qualifikation für die Teilnahme an der Feuerwehr-Weltmeisterschaft 2022 in Celje (Slowenien) statt. Die Damen-Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Maria-Raisenmarkt sorgte dabei für eine Sensation und schaffte die WM-Teilnahme. Es ist das erste Mal, dass eine Feuerwehr Mannschaft aus dem Bezirk Baden Niederösterreich bei einer WM vertritt!

Stephanie Pirkfellner Erstellt am 24. Oktober 2021 | 18:18