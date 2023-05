Himmelsklänge aus dem Triestingtal

Auch dieses Jahr feierten wieder Millionen Gläubige des Christentums, wie auch schon die letzten 1700 Jahr` zuvor, das Fest der Auferstehung Christi. Am Abend des Gründonnerstags begannen die dreitägigen Feierlichkeiten, das „Triduum Sacrum“ - der Höhepunkt im Kirchenjahr(…). Die Glocken verstummen, der Volksglaube besagt, sie fliegen nach Rom; in der Osternacht zur Auferstehung kehren sie wieder und verbreiten ihre feierlichen Klänge in nah und fern.

Als man mit „Hurra“, ab 28. Juli 1914 in den „großen Krieg“ zog, glaubte man noch an den schnellen Sieg, patriotisch stürzte man sich für „Gott, Kaiser und Vaterland“ ins Kampfgeschehen – über neun Millionen Soldaten fanden auf Europas Schlachtfeldern einen grausamen Tod!

Himmelsgeläute für Sieg geopfert!

Je länger der Krieg dauerte, desto mehr Menschen- und Kriegsmaterial wurde benötigt – Bronze, Messing und Kupfer waren besonders wichtig und so kam man auf die „glorreiche Idee“, Gottesglocken fürs Vaterland zu opfern, einzuschmelzen. In zwei Wellen, 1916 und 1917 sind aus den Kirchtürmen und Glockenkammern in „Österreich-Ungarn“ über 10.000 Klangkörper für den Endsieg eingeschmolzen worden! In sogenannten „Glockenfriedhöfen“ wurden die „bronzenen Schallkörper“ zwischengelagert, katalogisiert und wurde ihr Wert bestimmt. Die Pfarren bekamen einen finanziellen Ausgleich in Form von „Kriegsanleihen“. Nach dem Sieg sollten diese Wertpapiere gegen „neu gegossene Glocken“ wieder eingewechselt werden können – am 11. November 1918 zerbrach die „Donaumonarchie“, alles war verloren – und auch die Anleihen hatten keinen Wert mehr!

Geburt 1918 & Ende der Glockenschmiede 1927

Auch in der „BMF – Berndorfer Metallwarenfabrik“ dürfte es einen „Glockenfriedhof“ gegeben haben, das rief Arthur Krupp auf den Plan selbst in das „alte, vornehme Kunstgewerbe des Glockengusses“ einzusteigen – denn gerade nach dem Ersten Weltkrieg brauchte das Land und die Welt tausende von diesen bronzenen Klangkörpern!

Arthur Krupp, der Glockenvater. Foto: Archiv TRIDOK

Vorausschauend wurde 1918 die „Berndorfer Glockengießerei A.G.“ (BGG) gegründet, und zwar in dem ehemaligen Betriebsareal der Cornides-Fabrik in St. Veit (heute Berndorf 2). Es wurde ein Betrieb aus dem Boden gestampft, der an Größe und technischen Know-how alle anderen Glockenschmieden in Europa überstrahlte. Experten der weltberühmten Glockenfirma „Schilling“, ließ Krupp nach Berndorf kommen. Die Experten aus Apolda (Thüringen) standen mit ihren reichen Erfahrungen beratend zur Seite.

Das Fabriksareal der Glockenschmiede um 1920. Foto: Archiv Muschik, bearbeitet Holzinger

1919 war das Werk vollbracht, die „ersten Glocken“ verließen das Triestingtal und zigtausende folgten, die klingenden Botschafter aus Berndorf bewohnten Glockentürme in aller Welt. Ein sehr wichtiges Material beim Bronzeguss ist Kupfer, dieses Erz wurde aus dem eigenen „Kruppischen-Kupferbergbau“ am Hochkönig/Salzburg gewonnen. Die größte Ansammlung an Glockendichte gab es natürlich im „Badener Lande sowie im Wienerwald und den NÖ Voralpen“, es gab kaum eine Ortschaft/Stadt/Kloster oder Stift, wo nicht der „Berndorfer-Glockenklang“ zu hören war.

Glockenverladung in St. Veit um 1923. Foto: Archiv Reinhard Muschik, bearbeitet Holzinger

Die modernste Glockenschmiede Europas: Glocken aus Berndorf wurden nur in der kurzen Zeit von 1919 bis 1927 gegossen. Foto: Archiv Reinhard Muschik, bearbeitet Holzinger

Glockenverladung in St. Veit um 1923. Foto: Archiv Reinhard Muschik, bearbeitet Holzinger

Holzschild „Berndorfer Glocken-Giesserei“. Foto: Archiv Muschik

Zahlreiche Glockenweihen in der Umgebung sind dokumentiert

Zahlreiche Glockenweihen wie in Altenmarkt, Weissenbach, Hirtenberg, Klein Mariazell wurden in den damaligen Printmedien dokumentiert. Um Ende 1926 waren die meisten Gottes-Türme wieder nachgerüstet, die Nachfrage versiegte. Einer der letzten großen Aufträge für die „BGG“ sind etliche wertvolle Klangkörper für das „Stift Heiligenkreuz“ gewesen, diese wurden am 20. August 1927 geweiht. Das Leben dieser „Prunkgeläute“ währte gerade mal 15 Jahre – am 12. Februar 1942 holten die „Nazischergen“ die Geläute quasi vom Himmel! Diesmal aber wurden sie nicht für den Kaiser geopfert (!), sondern für den Führer (!), zerschlagen und eingeschmolzen. Hunderte, wenn nicht tausende weitere Berndorfer-Glocken folgten diesem Schicksal. Nach Kriegsende am 8. Mai 1945, des „größten Abschlachtens“ aller Zeiten, brauchte das Land wieder neues „Heiliges Geläute“ – aber da existierte die „Berndorfer-Glockenschmiede schon lang nicht mehr(…).

Glockenweihe 1924 in Thenneberg mit Berndorfer-Glocke. Foto: Archiv Manfred Stadlmann

Glockenweihe 1924 in Kl.Mariazell – die Berndorfer-Glocke wird aufgezogen. Foto: Archiv Christine Kayser, bearbeitet Holzinger

Einige der Glocken haben überlebt!

Trotz der Vernichtung im Zweiten Weltkrieg, überlebten etliche Berndorfer-Glocken den „Kriegshorror“, so die Sterbeglocke von Hirtenberg oder die Herz-Jesu Glocke von Aspern deren Klang man unter - (https://aspern.at/stmartin/glocken.php) – hören kann. Schon populärer ist das „Berndorfer Glockenpaar“ des Stiftes Kremsmünster, dieses „Himmlische-Geläut“ kann man in Aktion auf YouTube unter (https://youtu.be/exvxChjj4co) mitverfolgen. Eine 1923 in Berndorf gegossene Glocke hat in Hainfeld überlebt und ist am alten Friedhof beim Kriegerdenkmal jederzeit zu besichtigen.

Die 1923 für Hainfeld gegossene Josefs-Glocke überlebte, zwar beschädigt, den Zweiten Weltkrieg. Foto: Dietmar Holzinger

Zur Serie „Der Rückblicker“

In der NÖN-Serie schlüpft Dietmar Holzinger in die fiktive Figur des „Rückblickers“ und wandelt in vergangene Zeiten. In detektivischer Kleinarbeit spürt er Legenden und Mythen nach, die unglaublich klingen und sich trotzdem abgespielt haben.

