Weissenbacher Löwe wieder unterwegs

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stand im Grenzgebiet zwischen Leobersdorf und Kottingbrunn, dem sogenannten „Wagram“, die stolze „k. u. k. Tonwarenfabrik am Wagram“ des Victor Brausewetter. Ab 1890 führte Sohn Charles den Betrieb bis in die 1920er Jahre. Über 6.000 Formen nannte die Manufaktur ihr Eigen. Ein Katalog aus den 1850er Jahren beinhaltete 3.200 Objekte. Anerkannte Künstler schufen immer wieder Statuen, Reliefs und Ornamente, die aus Ton gefertigt und vervielfältigt wurden.

Die letzten Reste der einst so stolzen Terracotta-Manufaktur an der Wagramer Hauptstraße. Das Relief des Victor Brausewetters wurde in der eigenen Fabrik erzeugt. Die Grabstätten in Kottingbrunn erinnern an die „Terracottamänner“. Foto: Dietmar Holzinger, DIETMAR HOLZINGER

Der Markt forderte immer Neues und die „Terracotta-Fabrik“ konnte diesen Bedarf befriedigen. So erlangten die Figuren aus Kottingbrunn bald Weltruf. Bis in die USA wurden die Kunstwerke geliefert. So entstanden auch zwei „Löwen“, aus bester Qualität mit Tonerde erschaffen, bei über 1.000 Grad Celsius gebrannt und somit wetterfest gemacht.

Das prächtige Mausoleum der von Pacher-Theinburg am Friedhof Schönau ist reichlich mit Terracotten der K.u.k. Tonfabrik des Victor Brausewetter ausgestattet... Foto: Dietmar Holzinger, DIETMAR HOLZINGER

Weissenbach: Im ausgehenden 19. Jahrhundert ließ der „Betonbaron Adolf Pittel“ in der Triestingtalgemeinde etliche Villen und Wohnungen errichten. Für die Ausschmückung der Fassaden, Giebel und Gärten wurden meist „Design-Produkte“ der „Terrakotta-Manufaktur Brausewetter“ verwendet. So bestellte der „Baulöwe Pittel“ um 1893, das wie für ihn geschaffene „Löwenpaar“, das erst kurz davor in der „k.& k. Tonwarenfabrik“ gebrannt wurde. Die zwei Kunstwerke wurden prompt angeliefert und im Park der neu errichteten Villa, rechts und links neben einer Sandsteintreppe, drapiert.

Die „tierischen Aufpasser“ überstanden auf ihrem Wachposten im Garten der Leopoldinengasse 1 Regen, Wind und Sturm. Auch die schweren Kämpfe am Ende des Zweiten Weltkrieges sowie die sowjetische Besatzungszeit hat das Löwenpaar mit Schrammen und Rissen überstanden. Aber durch die Schäden begann der Zerfall der Terracotta-Figuren.

Als Anna Haase, die Besitzerin der Liegenschaft, 1991 verstarb und sie das Anwesen schon vorher der Marktgemeinde Weissenbach überschrieben hatte, entdeckte man die an beginnender Zersetzung leidenden „gebrannten Raubkatzen“ – der damalige Bürgermeister Ernst Fürnwein (SPÖ) verständigte die Mannen des Regionalmuseums Triestingtal …

Anna Haase vor ihrem Anwesen. Foto: Dietmar Holzinger, DIETMAR HOLZINGER

Im Winter 1991/92 stapften mit schweren Schritt zwei Gestalten, durch Kapuzen verhüllt, bei Dämmerung und Schneegestöber durch den verwilderten Garten in der Leopoldinengasse. Es handelt sich um die Retter verborgener Kulturgüter, Helmut Heimel und Wolfgang Stiawa. Eine von der Gemeinde ausgestellte „Legitimation“ befugte sie zur Rettung der über einen Meter langen „Fabeltiere“, und dies musste schnell passieren, da in den nächsten Tagen Bauarbeiten starten würden.

Mit Brecheisen und Keilen wurden die 100 Jahre alten Skulpturen gelöst und mühevoll ins Auto von Stiawa geschafft. Diese Aktion erschien einem aufmerksamen Passanten sehr verdächtig und er meldete seine mysteriösen Beobachtungen am Gendarmerieposten Weissenbach! Am nächsten Morgen stand ein Gesetzeshüter vor Stiawa’s Tür, „er solle sofort auf den Posten kommen“, befahl er. Stiawa, der sich keiner Schuld bewusst war, im Übrigen hatte er die schweren Löwen noch immer im Auto (!), konnte die Sache gleich aufklären und es gab allgemeines Gelächter, als die Geschichte an die Öffentlichkeit kam.

Helmut Heimel und Wolfgang Stiawa, die Retter der Löwen, im Industriezimmer des Regionalmuseums in Weissenbach. Foto: Dietmar Holzinger, DIETMAR HOLZINGER 0664/2038752 h

Nun hatte das Löwenpaar eine neue trockene Heimstätte, einer der beiden, der „Schwerbeschädigte“, wurde am Dachboden des Museums eingelagert und schlummert seit 30 Jahren im Dornröschenschlaf, der „Leichtbeschädigte“ wurde von Helmut Heimel restauriert und ist seit 1993 im „Industrieraum“ des Regionalmuseums Weissenbach ausgestellt.

Nach 130 Jahren „brüllt“ der Löwe nun in Ungarn

Auf Intervention des Bad Vöslauer Kunsthistorikers Otmar Rychlik, der sich seit Jahrzehnten mit der „Kottingbrunner Keramik“ beschäftigt, wurde eine Verbindung zwischen dem Regionalmuseum Weissenbach und den Ausstellungsmachern aus Steinamanger geknüpft. In der städtischen Bibliothek von Szombathely findet seit 17. März eine Sonderschau über die „Wagramer Terracotten“ statt, wo der „Löwe aus Weissenbach“ ein Blickfang ist.

In der Grenzstadt befinden sich besonders viele Bauwerke, die mit „Wagramer Terracotten“ geschmückt sind. Aber keine Angst, ab Mitte April steht der „Terracotta-Löwe“ wieder an seinem Platz im Weissenbacher Regionalmuseum – vielleicht für die nächsten 130 Jahre.

Der restaurierte, sogenannte „Weissenbacher Löwe“ führte nun nach Steinamanger in Ungarn. Foto: Dietmar Holzinger, DIETMAR HOLZINGER

In der neuen „History-Reihe“ schlüpft Dietmar Holzinger in die fiktive Figur des „Rückblickers“ und wandelt in vergangene Zeiten. In detektivischer Kleinarbeit spürt er Legenden und Mythen nach, die unglaublich klingen und sich trotzdem abgespielt haben. Foto: Elfi Holzinger

