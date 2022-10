Traiskirchen: Apps zum Einkaufen

Von der „Wir sind Traiskirchen“-App profitieren sowohl Unternehmer als auch die Einkäuferinnen und Einkäufer. Wirtschaftsstadtrat Clemens Zinnbauer und Digitalisierungsstadtrat Markus Tod, beide SPÖ, stehen hinter dem Projekt. Zinnbauer erläutert: „Wir stellen den Unternehmern kostenlos ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sie ihren Kunden eine Reihe von Bonusaktionen und Vorteilen bieten.“

Bonuspunkte sammelt, wer in einem Traiskirchner Betrieb, der für die App registriert ist, einkauft und sich natürlich auch selbst vorher die App auf das Handy geladen hat. Jede Rechnung ist mit einem QR-Code versehen, den muss der Einkäufer einscannen, dann werden die Bonuspunkte gesammelt. Jedes Unternehmen bestimmt für sich selbst, welche Prämien und Rabatte es anbietet. Es bestimmt Anzahl, Zeitraum und wie viele Punkte eingesetzt werden müssen.

„Wir haben bereits 40 Gewerbetreibende, die bei der ‚Wir sind Traiskirchen‘-App mitmachen“, schildert Zinnbauer. Doch die App bietet weitaus mehr, als nur den Bonusclub. Stadtrat Markus Tod merkt an: „Neben dem Treueclub finden sich in der App auch weitere beliebte Services, wie der Heurigen- oder Veranstaltungskalender.“

So soll auch in den nächsten Monaten die Traiskirchen Card mit der App verknüpft werden. Diese soll es aber auch weiterhin als Karte geben. Wer will, kann auch hier auf digital in Form der App umsteigen. So kann die Saisonkarte für das Erlebnisbad aqua splash in der App hinterlegt werden und dient als digitale Eintrittskarte.

