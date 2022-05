Samstag-Show mit MGV Thenneberg

Gesessen wird nicht in den althergebrachten Sitzreihen, sondern in Tischgruppen, Getränke gibt’s nicht nur in der Pause, sondern werden durchgehend serviert.

Als musikalische Gäste sind Schüler der MMS Weißenbach geladen, die Einblicke in das kommende Schulmusical und die Arbeit der Schulband gewähren werden, außerdem die beiden Unplugged-Gruppen „Die Pflüttels“ und „Zuck&Mara“. Neben Live-Auftritten wird es auch die eine oder andere Show-Einlage geben, man darf gespannt sein!

