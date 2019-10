Für Aufsehen sorgt ein Foto auf Facebook von einem Rettungswagen, der am 1. Oktober gegen 18.30 Uhr vor den Pollern in der Wassergasse steht. Rotkreuz-Bezirkschef Gernot Grünwald bestätigt, dass es „ein technisches Poller Problem während eines Notfalles direkt am Hauptplatz“ gab, das er selbst als Notarztfahrzeuglenker miterlebte.

Er beruhigt aber: „Die Patientenversorgung war zu keiner Zeit gefährdet, da der ersteintreffende Rettungswagen problemlos zufahren konnte und dessen Sanitäter die Patientin bis zum Eintreffen des Notarztes bestens versorgt haben.“ Und weiter: „Wir arbeiten intensiv mit den verantwortlichen Personen in der Stadt und der Rettungsleitstelle Notruf 144 zusammen, um so etwas in Zukunft zu vermeiden.“

Laut Oberst Walter Santin und auch Stadtchef Stefan Sziurcsek, ÖVP, war es der erste derartige Vorfall. Das Problem bestand darin, dass nur ein Code angefordert worden war und der zweite Rettungswagen daher keinen Zutritt hatte. An und für sich funktioniere das System einwandfrei und sorge dafür, dass es untertags weniger Verkehr in der Fußgängerzone gebe, betonte Szirucsek.

„Die Poller mögen zwar zur Verkehrsberuhigung beitragen und der Bevölkerung das Gefühl zusätzlicher Sicherheit vermitteln. Allerdings müssen Einsatzfahrzeuge jederzeit ungehindert passieren können, zählt doch oft jede Sekunde“

Der Vorfall werfe aber laut Stadtrat Jowi Trenner und Gemeinderat Norbert Anton von der Bürgerliste wir badener Fragen auf: „Die Poller mögen zwar zur Verkehrsberuhigung beitragen und der Bevölkerung das Gefühl zusätzlicher Sicherheit vermitteln. Allerdings müssen Einsatzfahrzeuge jederzeit ungehindert passieren können, zählt doch oft jede Sekunde“, betonten die beiden. In der Gemeinderatssitzung stellte Anton eine Anfrage rund um das Thema Poller, die Beantwortung steht noch aus. „Ausdrücklich haben wir auch nachgefragt, ob die Poller einwandfrei funktionieren. Dass es nur eine Woche später zu einem Anlassfall kommt, stimmt uns nachdenklich“, sagte Anton.