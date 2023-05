Felsenweg im Badener Kurpark abschnittsweise gesperrt

Der bekannte Weg erstreckt sich im Badener Kurpark östlich der Andreas Hofer-Zeile durch die Hänge des Stadtwaldes. Der beliebte Wanderweg führt teilweise an steilen Felsformationen vorbei, welche mitunter an das Hochgebirge erinnern.

Wie die Stadtgemeinde informiert, werden zur Wahrung der Sorgfaltspflicht des Wegehalters und der Sicherheit die Felswände oberhalb des Felsenweges jährlich von einer Fachfirma inspiziert und von lockerem Gestein befreit. „Seit 2021 erfolgt nach Rücksprache mit dem geologischen Dienst des Amtes der NÖ Landesregierung zusätzlich eine zweijährliche umfangreiche Überprüfung durch eine Fachfirma für Felssicherungen. Bei Bedarf werden zusätzliche Kontrollpunkte - sogenannte Spione - im Fels eingebaut“, heißt es in der Aussendung der Stadt.

In diesem Jahr erfolgt diese Kontrolle je nach Witterung seit 2. Mai und soll rund 4 Tage in Anspruch nehmen. Dafür müsse der Felsenweg abschnittsweise gesperrt werden. Aufsichtspersonal und Warnschilder machen laut Info der Stadt an den Zugängen auf die Arbeiten bzw. die Sperre während der Kontrollen aufmerksam.

