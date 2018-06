Am Montag ist es auf der B210 bei Sattelbach im Helenental zu einem schwerem Verkehrsunfall gekommen. Ein Paar aus Bayern war Richtung Alland unterwegs, als die Lenkerin aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Böschung und überschlug sich.

Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Nur wenige Sekunden später kam Michael Nositzka und Kerstin Stosch von der Feuerwehr Baden-Stadt an der Unfallstelle vorbei. Die beiden Feuerwehrleute waren gerade auf einer Besorgungsfahrt für ihr am Wochenende stattfindendes Feuerwehrfest unterwegs.

„Als wir den schweren Verkehrsunfall sahen, alarmierten wir sofort die Einsatzkräfte und brachten die Rettungskette in Gang“, so Nositzka, der bei der Feuerwehr Baden Stadt Sachbearbeiter für den Feuerwehrmedizinischen Dienst und ausgebildeter Notfallsanitäter ist. „Es gelang uns mit weiteren Ersthelfern den Mann unverletzt aus dem Fahrzeug zu befreien, die Lenkerin war mit dem Fuß unter dem Fahrzeug eingeklemmt“, so der Feuerwehrmann. Die Feuerwehren Baden-Stadt, Siegenfeld und Heiligenkreuz wurden zu einer Menschenrettung alarmiert. Weiters zwei Rettungsfahrzeuge und der Notarzt aus Baden.

Nositzka kletterte ins Fahrzeug und leiste sofort erste Hilfe. „Da die Frau stark blutete, legte ich einen Druckverband an“, so der ausgebildete Notfallsanitäter. Während der schonenden Bergung durch die Feuerwehr mittels Seilwinde und Hebekissen, betreute er die Verletzte im Fahrzeug. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Für den Feuerwehrmann und seine Kollegin war es „selbstverständlich“ zu helfen, wie sie Sagen. Dank des zufällig vorbeikommenden Feuerwehrfahrzeuges, welches die Unfallstelle auch sofort absichern konnte und den gute ausgebildeten Einsatzkräften, ging der Unfall den Umständen entsprechend glimpflich aus. Die B210 war für über eine Stunde gesperrt.