Leobersdorfer druck.at siegt bei Austria's Leading Companies

Zum 25. Mal wurde nach Austria“s Leading Companies gesucht. Bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung des renommierten Wirtschaftswettbewerbs in Baden konnte die in Leobersdorf beheimatete Onlinedruckerei druck.at wieder in der Kategorie „Mittelbetriebe“ überzeugen und holte den Sieg nach Leobersdorf.

„Wir sind sehr stolz, dass wir nun bereits zum zweiten Mal in dieser Kategorie gewonnen haben. Diese Auszeichnung ist ein Ergebnis harter Arbeit und dem unermüdlichen Einsatzes unserer engagierten Mitarbeitern“, freut sich das Geschäftsführertrio Andreas Mößner, Gerhard Patek und Markus Graf.

„Im vergangenen Jahr haben wir einen Meilenstein erreicht und erstmals die Umsatzgrenze von 50 Millionen Euro überschritten.“ Möglich geworden sei dieser Erfolg durch Maßnahmen wie der Erweiterung des Produktsortiments, die Erschließung neuer Kundengruppen, dem Ausbau des Maschinenparks und durch die Optimierung des Kundenservices vor Ort.

Der Award wird anhand zahlreicher objektiver und nachvollziehbarer Kennzahlen ermittelt, wobei das eigens kreierte Berechnungssystem eine Gewichtung der einzelnen Leistungskennzahlen sicherstellt. Die Onlinedruckerei aus Leobersdorf hatte dabei nicht nur bei der Unternehmensperformance die Nase vorne, sondern setzt auch auf zahlreiche nachhaltige Maßnahmen, soziales Engagement und Diversität im Betrieb.

Um den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, wird in umweltschonende Maschinen und Produktionsverfahren investiert und sichergestellt, dass verwendete Druckfarben und Papiere keine schädlichen Stoffe beinhalten. Das Unternehmen unterstützt zudem karitative Einrichtungen wie das Regenbogental in Leobersdorf, die Wiener Frauenhäuser, SOS Kinderdörfer oder kleinere Vereine.

Das Geschäftsführertrio glaubt, „dass Printprodukte aufgrund ihrer Wertigkeit weiterhin gefragt sein werden“. Zukünftiges Wachstumspotenzial wird auch in Werbeartikeln gesehen und man setzt verstärkt auf nachhaltige Materialien, beispielsweise PVC-freie Banner.