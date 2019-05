Das Sondereinsatzkommando „Cobra“ stürmte in den frühen Mittwochmorgenstunden ein Einfamilienhaus in Siegersdorf (Gemeinde Pottendorf).

In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch zu einem großen Polizeieinsatz in Siegersdorf. Beamte des Sondereinsatzkommandos „Cobra“ stürmten ein Einfamilienhaus. Gegen 4 Uhr früh sollen die Polizisten das Haus gestürmt und durchsucht haben.

Ob es auch zu einer Festnahme kam und was die Hintergründe des Polizeieinsatzes sind, ist derzeit noch unklar. (Anm.: Es dürfte sich um einen geplanten Schlag gegen einen illegalen Glücksspielbetreiber gehandelt haben)

