Tribuswinkel: Funken sprühend ins neue Jahr

In Veitsch in der Steiermark wurde die Firma Buryan vor 106 Jahren gegründet. Die jetzige Inhaberin Isabella Buryan erzählt: „Mein Großvater hat hier dieses Grundstück in Tribuswinkel gefunden und erworben, seit dem verkaufen wir als zertifizierte Pyrotechniker selbst von Hand produzierte Fackeln und Raketen in allen Variationen.“

Das wird sofort klar, wenn man das Geschäft betritt. Phantasievolle Namen fallen einem sofort ins Auge, die eine Vorschau darauf geben, welche Form der Feuerwerkskörper nach seiner Explosion annehmen wird. Die Pandemie ist auch an den Buryans, die ihre Raketen nicht mehr selbst produzieren, „weil das aus Kostengründen einfach nicht mehr machbar ist“, wie Isabella Buryan sagt, nicht spurlos vorüber gegangen. Doch jetzt vor Silvester kommt sie zurück, die Lebensfreude, die sich auch darin ausdrückt, das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue farbenfroh zu begrüßen.

Denn der Trend geht eindeutig weg von den lauten Knallkörpern hin zu Raketen, die sprühen, funkeln und leuchten, sich hinsichtlich der Lautstärke aber im Rahmen halten. Beratung steht bei der Firma Buryan, bei Isabella und ihrem Bruder Dominik, sowieso an erster Stelle. Und die Chefin wehrt sich auch gegen den Vorwurf, „dass Feuerwerkskörper die Feinstaubbelastung erhöhen“, sagt Isabella Buryan. Denn mittlerweile bestehen diese aus Karton, Ton und wasserlöslichen Feinstoffen, „das Einzige, was noch meist aus Plastik ist, ist die Verpackung“, fügt Isabella hinzu.

Was zählt, ist das Know-how bei Handhabung

Sowohl Isabella als auch ihr Bruder Dominik sind als ausgebildete Pyrotechniker darauf spezialisiert, „große Feuerwerke abzuschießen“.

Eindrucksvolle Beispiele dafür sind das Silvesterfeuerwerk vor dem Casino Baden, beim Rosenfest in Baden oder in der Rogner Therme Bad Blumau. Abgesagte und verschobene Hochzeiten treffen auch die Firma Buryan, „denn ein Feuerwerk ist hier schon sehr beliebt“, weiß Isabella.

Den größten Absatz finden die händisch hergestellten Fackeln - „wir haben nur eine Maschine, und die ist 60 Jahre alt“ - im Tourismus, etwa, wenn Skipisten beleuchtet werden oder sich der Zeller See bei Kaprun in ein Lichtermeer verwandelt.

Ein Container vor dem Geschäft zeigt: Kerzenreste sind ein begehrtes Abfallprodukt. „Das hat sich aber schon herumgesprochen, viele Menschen lassen uns Kerzenreste zukommen, die von uns dann mit neuen Paraffinplatten zu Fackeln aufbereitet werden.“