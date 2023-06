Jetzt wird es am Traiskirchner Hauptplatz sehr gemütlich

In erster Linie sollen in der Kirche nur mehr standesamtliche Trauungen durchgeführt werden. Das ganze Standesamt soll in die Kirche übersiedeln. Die Pressesprecherin der Stadt Irene Kari erklärt: „Das Gerücht um die Verlegung des Standesamtes kenne ich nicht. Das Standesamt hat seinen Sitz im Rathaus, es gab in der Vergangenheit immer wieder den Fall, dass die standesamtliche Zeremonie in der Kirche durchgeführt wurde.“ Die weitere Planung für die Neugestaltung des Hauptplatzes sei schon aufgrund der Antiteuerungsmaßnahmen, die die Stadt gesetzt hat, herunter gefahren worden. Die Stadtregierung mit Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, hat ja schon im Herbst 2022 ein umfangreiches Maßnahmenpaket präsentiert, so übernimmt die Stadt etwa sozial gestaffelt die Kosten für das Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt. Das Rathaus selbst wird im Moment umgebaut und erweitert. Mehr Platz ist vonnöten, weil die Ökologieabteilung aufgestockt wird.

Dafür hat der Traiskirchner Hauptplatz diese Woche einen Zuwachs erhalten. Es gibt eine neue Sitzgelegenheit, ein sogenanntes Parklett, das eine neue Aufenthaltsqualität auf dem Hauptplatz schaffen soll. Neben den Sitzgelegenheit ist es auch mit einer Bücherzelle und klimafitter Bepflanzung ausgestattet und lädt zum Verweilen und sozialem Austausch ein.

Es sei für alle Traiskirchnerinnen und Traiskirchner da, betont Kari, nicht etwa nur für die Gemeindebediensteten. Ob der Hauptplatz jemals autofrei werden wird, ist eine andere Geschichte. Das geplante Parkdeck in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrum Arkadia wird es aus Kostengründen nicht geben, das verkündete Babler am Rande der Anti-Teuerungsmaßnahmenpressekonferenz im Oktober.