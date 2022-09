Stadt Baden setzt Schritte, um Energie zu sparen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Über den Sommer hat die Stadtgemeinde Maßnahmen überlegt, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Am Montag wurden die ersten Schritte vorgestellt.

„In Baden ziehen wir alle an einem Strang. Gemeinsam mit dem Klima- und Energie-referat wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das die verschiedenen Bereiche der Stadtverwaltung abdeckt, außerdem wurde in Kooperation mit dem Wirtschaftsservice und dem Verein Stadtmarketing ein Info-Folder mit Energiespartipps für Unternehmen aufgelegt“, betonen Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne). Beide sind davon überzeugt, dass Solidarität und Zusammenhalt Schlüsselfaktoren sind, um gut durch die Zeit zu kommen. Das sei auch eine Chance. „Wenn alle einen Beitrag leisten, schaffen wir Energieeinsparungen, die uns einfacher durch die Krise bringen!“

Durch LED 90 Prozent Energie einsparen

Mit einem Fahrplan, erstellt mit den Abteilungsleitern, soll in den kommenden Wochen der Verbrauch im Rathaus, bei der öffentlichen Beleuchtung, in stadteigenen Parkdecks sowie in Gebäuden der Immo Baden GmbH gesenkt werden. Die Umstellung auf LED-Technik werde vorangetrieben. Dadurch könne man 90 Prozent an Energie einsparen, so Szirucsek. Die Beleuchtung vieler öffentlicher Gebäude wurde eingestellt, etwa bei den Ruinen. Reduziert werde weiter die Pestsäule beleuchtet. In Straßenzügen ohne LED werde jede zweite Lampe von 22 bis 6 Uhr abgeschaltet. In den Parkdecks bleibe die Beleuchtung aufrecht. Hier sei der Sicherheitsfaktor vorrangig.

„Es ist Krieg in Europa, da werden wir es locker schaffen, die Temperaturen zu senken und manche Geräte abzuschalten“

Helga Krismer

Die Maximaltemperatur in Innenräumen werde neu geregelt. So reichen 20 Grad in den Büroräumen und in Unterrichtszimmern, 21 Grad in Kindergärten. Museen müssen künftig mit 19 Grad vorliebnehmen, in Turnhallen mit Bewegungssport werden 17 Grad reichen, in Garderoben 15 Grad. In Werkstätten 12 bis 18 Grad. Heizstrahler sind nicht mehr zulässig. Warmwasser werde es in den Gebäuden der Stadtverwaltung nur noch geben, wo unbedingt nötig. Bewegungsmelder sollen helfen Energie einzusparen. Das Verständnis für die Maßnahme sei laut Krismer groß. „Es ist Krieg in Europa, da werden wir es locker schaffen, die Temperaturen zu senken und manche Geräte abzuschalten“, sagt sie. Krismer dankt allen, die mitmachen.

Die Geschäftsleute werden ihre Auslagen nicht mehr voll beleuchten, erklärt Stadtmarketingchefin Ulrike List. Das werde mit einem Aufkleber verdeutlicht. Zudem läuft eine Infokampagne, so wird es auf der Homepage Tipps geben. Weiters startet die Stadt eine Energieberatungsoffensive mit Experten Gerhard Los. Die nächsten Termine sind am 23. und 30 September, 17-20 Uhr.

Es werde auch eine EVN-Bürgerberatung im Rathaus angeboten, am 7. und 21. Oktober, 15-18 Uhr.

Gemeinsam jetzt handeln!

